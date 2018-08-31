Tageblatt: всплеск ненависти к мигрантам в Германии показал, что «рыба гниёт с головы»

Беспорядки в Германии после сообщений об убийстве немца двумя мигрантами в Хемнице показали, что хорошо организованная «радикальная шпана» ждёт любого повода выплеснуть свою ненависть, пишет Tageblatt Lëtzebuerg. При этом правые радикалы сразу же получили поддержку «обеспокоенных» граждан. Но травля иностранцев, гитлеровские приветствия и призывы к расправе — это не признаки обеспокоенности, а пугающие сигналы о «загнивании» миграционной политики Берлина, отмечается в статье.

С прошлого воскресенья в Германии проходят «агрессивные выступления правых экстремистов», формальной причиной которых стало убийство 35-летнего немца в Хемнице, сообщает люксембургская газета Tageblatt Lëtzebuerg. Уже отмечены несколько случаев нападений на иностранцев. Но особое беспокойство вызывает отношение к этим инцидентам со стороны местных и федеральных властей, подчёркивается в статье.



Происшествие в Хемнице, где были задержаны два иностранца из Ирака и Сирии, обвиняемые в убийстве немца, не должно иметь политического значения, подчёркивает автор: «Это дело правоохранительных органов, подозреваемые арестованы. В таких случаях нужны не демонстрации, а наручники. Возможно, ещё богослужения». Нет явного «политического значения» и у мотива преступления, все обстоятельства происшествия должны проясниться в ходе следствия.



Однако никаких доказательств того, что в Германии иностранцы «целенаправленно охотятся с ножами на немцев», не существует — чего не скажешь о неонацистах, которые уже неоднократно устраивали охоту на иностранцев, отмечает Tageblatt Lëtzebuerg. В ходе их нападений с 1990 года в стране было убито уже более 80 человек. «Политическое значение имеет тот факт, что явно хорошо организованная праворадикальная шпана в Хемнице только и ждала повода, чтобы выплеснуть на кого-то свою неприкрытую ненависть. И показать свою силу, причём встаёт вопрос о том, насколько она велика»,— говорится в статье. Эту силу подпитывает и то, что правые радикалы сразу же получили поддержку «обеспокоенных граждан» и целого ряда «воинственных» немецких политиков, констатирует автор.



По его мнению, большое политическое значение имеет и тот факт, что нечто подобное могло произойти в любое время и в других городах, прежде всего на востоке Германии, а кое-где уже случалось и ранее. Саксония находится тут в особом положении, и не только она, отмечается в статье. Премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмару было 16 лет, когда произошёл погром в Росток-Лихтенхагене, напоминает автор: «Возможно, в силу возраста он не воспринял осознанно это позорнейшее событие, происшедшее в тогда ещё новых федеральных землях. Во многих регионах с тех пор проведена значительная просветительская работа и сделано многое для того, чтобы преодолеть подобную нетерпимость. Но успеха добились не везде».



Как премьер-министр и христианский демократ, лично Кречмар был просто обязан организовывать подобную работу и в Саксонии, когда сам вступил в должность, поскольку там «всегда на многое закрывали глаза», пишет Tageblatt Lëtzebuerg. В том числе это относится и к полиции, которая во время беспорядков в Хемнице действовала «так же наивно», как было и в ходе погромов в других регионах Германии в 1992 году, констатирует автор: «Она плохо ориентировалась, не справлялась со своими задачами, предстала в неприглядном виде. Или же она испытывала тайную симпатию к экстремистам? Все ещё хорошо помнят действия саксонских силовиков против съёмочной группы канала ZDF в Дрездене. Кречмар тогда дело прикрыл. В Саксонии рыба гниёт с головы».



Что касается обстановки на федеральном уровне, то министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в начале лета даже «рискнул вызвать правительственный кризис», вновь выдвинув на передний план затихающую было тему беженцев, — и все из-за предвыборной борьбы в Баварии. Тем самым и он способствовал тому, что уровень «возбуждённости» в правых кругах оставался высоким, отмечается в статье: «Это в том числе и вина министра внутренних дел». А сейчас, после двух дней неловкого молчания, Зеехофер опубликовал небольшое сообщение в Twitter с «ужасным высказыванием» о том, что «озабоченность населения» в связи с убийством «вполне понятна», пишет Tageblatt Lëtzebuerg.



Однако избиения иностранцев в Германии, гитлеровские приветствия и призывы к кровавым расправам — это уже не «озабоченность», подчёркивает автор. «Всё это нельзя понять. Похоже, кое-что гниёт и в Берлине», — заключает Tageblatt Lëtzebuerg.