Tageblatt: всплеск ненависти к мигрантам в Германии показал, что «рыба гниёт с головы»
С прошлого воскресенья в Германии проходят «агрессивные выступления правых экстремистов», формальной причиной которых стало убийство 35-летнего немца в Хемнице, сообщает люксембургская газета Tageblatt Lëtzebuerg. Уже отмечены несколько случаев нападений на иностранцев. Но особое беспокойство вызывает отношение к этим инцидентам со стороны местных и федеральных властей, подчёркивается в статье.
Происшествие в Хемнице, где были задержаны два иностранца из Ирака и Сирии, обвиняемые в убийстве немца, не должно иметь политического значения, подчёркивает автор: «Это дело правоохранительных органов, подозреваемые арестованы. В таких случаях нужны не демонстрации, а наручники. Возможно, ещё богослужения». Нет явного «политического значения» и у мотива преступления, все обстоятельства происшествия должны проясниться в ходе следствия.
Однако никаких доказательств того, что в Германии иностранцы «целенаправленно охотятся с ножами на немцев», не существует — чего не скажешь о неонацистах, которые уже неоднократно устраивали охоту на иностранцев, отмечает Tageblatt Lëtzebuerg. В ходе их нападений с 1990 года в стране было убито уже более 80 человек. «Политическое значение имеет тот факт, что явно хорошо организованная праворадикальная шпана в Хемнице только и ждала повода, чтобы выплеснуть на кого-то свою неприкрытую ненависть. И показать свою силу, причём встаёт вопрос о том, насколько она велика»,— говорится в статье. Эту силу подпитывает и то, что правые радикалы сразу же получили поддержку «обеспокоенных граждан» и целого ряда «воинственных» немецких политиков, констатирует автор.
По его мнению, большое политическое значение имеет и тот факт, что нечто подобное могло произойти в любое время и в других городах, прежде всего на востоке Германии, а кое-где уже случалось и ранее. Саксония находится тут в особом положении, и не только она, отмечается в статье. Премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмару было 16 лет, когда произошёл погром в Росток-Лихтенхагене, напоминает автор: «Возможно, в силу возраста он не воспринял осознанно это позорнейшее событие, происшедшее в тогда ещё новых федеральных землях. Во многих регионах с тех пор проведена значительная просветительская работа и сделано многое для того, чтобы преодолеть подобную нетерпимость. Но успеха добились не везде».
Как премьер-министр и христианский демократ, лично Кречмар был просто обязан организовывать подобную работу и в Саксонии, когда сам вступил в должность, поскольку там «всегда на многое закрывали глаза», пишет Tageblatt Lëtzebuerg. В том числе это относится и к полиции, которая во время беспорядков в Хемнице действовала «так же наивно», как было и в ходе погромов в других регионах Германии в 1992 году, констатирует автор: «Она плохо ориентировалась, не справлялась со своими задачами, предстала в неприглядном виде. Или же она испытывала тайную симпатию к экстремистам? Все ещё хорошо помнят действия саксонских силовиков против съёмочной группы канала ZDF в Дрездене. Кречмар тогда дело прикрыл. В Саксонии рыба гниёт с головы».
Что касается обстановки на федеральном уровне, то министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в начале лета даже «рискнул вызвать правительственный кризис», вновь выдвинув на передний план затихающую было тему беженцев, — и все из-за предвыборной борьбы в Баварии. Тем самым и он способствовал тому, что уровень «возбуждённости» в правых кругах оставался высоким, отмечается в статье: «Это в том числе и вина министра внутренних дел». А сейчас, после двух дней неловкого молчания, Зеехофер опубликовал небольшое сообщение в Twitter с «ужасным высказыванием» о том, что «озабоченность населения» в связи с убийством «вполне понятна», пишет Tageblatt Lëtzebuerg.
Однако избиения иностранцев в Германии, гитлеровские приветствия и призывы к кровавым расправам — это уже не «озабоченность», подчёркивает автор. «Всё это нельзя понять. Похоже, кое-что гниёт и в Берлине», — заключает Tageblatt Lëtzebuerg.