Welt о столкновениях в Хемнице: одними водомётами Берлин проблему с беженцами не решит

После того как в Хемнице мигранты с Ближнего Востока зарезали 35-летнего жителя Германии, в городе начались столкновения между правыми и левыми активистами, сообщает Welt. И те, и другие хотели показать, кто главный в Хемнице, причём разделяли их только улица и полицейские, отмечает немецкий телеканал.

В Хемнице опять разразились беспорядки с применением насилия. В ходе столкновений между правыми и левыми активистами пострадали несколько человек. В обеспечении правопорядка приняли участие большие силы полиции. Действия полицейских в деле о ножевой атаке со смертельным исходом, которая имела место в эти выходные, подвергли критике, и на этот раз они, судя по всему, были лучше подготовлены.

Около половины десятого вечера митингующие начали расходиться. К этому времени беспорядков больше не наблюдалось. Ранее около пяти тысяч правых противостояли одной тысяче левых. И те, и другие хотели показать, кто главный в Хемнице. Разделяли их только улица и полицейские.

«Мы — народ!» — скандировали одни. Другие — «Нацисты, вон!» В руках у правых экстремистов были провокационные плакаты. На глазах у полиции демонстранты показывали гитлеровское приветствие.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛИЦИИ ХЕМНИЦА: Вынуждены признать, что мы, честно говоря, не ожидали такого количества демонстрантов. Это связано с тем, что призывы к мобилизации делались в первую очередь в социальных сетях и мы не смогли менее чем за сутки оценить их соответствующим образом, чтобы выделить на охрану правопорядка необходимые силы.

Дело дошло до драк.

ДЕМОНСТРАНТ: Сюда иди, сюда, сказал!

Взрывы пиротехники, летят бутылки. Демонстранты с обеих сторон вспыльчивы и агрессивно настроены. Многих из тех, кто здесь кричит, пожалуй, уже давно не интересует смерть молодого плотника и отца семейства.

В эти выходные 35-летнего Даниэля Х. зарезали во время городского праздника. Одного сирийца и одного иракца задержали. Группы правого толка воспользовались его смертью для разжигания ненависти к иностранцам в интернете.

Эксперт СДПГ по вопросам внутренней политики Буркхард Лишка предупреждает: «В нашей стране есть небольшая кучка правых, которые используют и будут использовать любой предлог для того, чтобы реализовать на улицах нашего города свои жестокие фантазии о гражданской войне».

Только при помощи водомётов и полицейских проблемы решить не удастся.

Дата выхода в эфир 28 августа 2018 года.