Die Zeit: Германии нужно стать терпимее, чтобы не отпугнуть мигрантов

В будущем зависимость Германии от трудовой миграции будет только усиливаться, считает Die Zeit. И чтобы не отпугнуть переселенцев из других стран, ФРГ нужно стать более открытой и толерантной, подчёркивает автор статьи Марсель Фратцшер. Дело в том, что расизм и ксенофобские настроения в немецком обществе настораживают мигрантов, отмечает журналист.

Германии нужна иммиграция, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность и экономическое благосостояние, пишет Die Zeit. В стране всё меньше людей, находящихся в трудоспособном возрасте, отмечает автор статьи Марсель Фратцшер. Почти половина дополнительных рабочих мест, которые были созданы за последние 10 лет, заняли мигранты. Другую половину — в основном женщины и пожилые люди.

При этом проблема нехватки квалифицированных кадров продолжает усугубляться и наносить вред немецким предприятиям, продолжает издание. За последние 15 лет благодаря «голубой карте» в Германию попала 81 000 мигрантов не из стран ЕС. В основном они приезжали из Индии, Китая, России, США и Турции. Почти 85% из них решили остаться жить в ФРГ. И в будущем зависимость Германии от иммиграции только усилится. Сейчас Германия извлекает выгоду из бедственного экономического положения в других частях Европы, подталкивающего многих европейцев к переселению в ФРГ. Но в скором времени ситуация может измениться, и многие наоборот захотят уехать из Германии.

Чтобы этого не произошло, страна должна измениться и стать привлекательнее для мигрантов, советует Фратцшер. Во-первых, Берлин не должен отдавать предпочтение исключительно высококвалифицированным специалистам с высоким уровнем зарплат. Возможность жить и трудиться в стране нужно предоставлять и тем людям, которые делают пускай и не самую высокооплачиваемую, но полезную для общества работу.

Также автор рекомендует создать более комфортные условия проживания в Германии для тех, кто не является гражданином ЕС, а также в случае необходимости облегчить переезд их семьям. По мнению автора, это облегчает интеграцию мигрантов в немецкое общество. И это касается не только высококвалифицированных специалистов, но и беженцев, подчёркивает журналист: «Всем нужно предоставить чёткую и долговременную перспективу».

К тому же немецкое общество должно само преобразиться и сталь более открытым и толерантным, продолжает издание. Как показывают многие исследования, по сравнению с другими североевропейскими странами Германия — не самая привлекательная для мигрантов страна. Фратцшер связывает это с расистскими и ксенофобскими настроениями в немецком обществе, которые замечают и за рубежом. Автор признаёт, что миграционные законы в ФРГ относительно либеральные. Но он считает, что нужно открыто признать важность миграции и взять на себя соответствующие обязанности, послав таким образом сигнал тем, кто живёт в Германии и за её пределами.