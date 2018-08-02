La Croix: Москва использует проблему беженцев, чтобы заставить Запад раскошелиться на восстановление Сирии
Россия активизирует усилия по возращению сирийских беженцев на родину, передаёт La Croix. Как сообщается, после обсуждения этого вопроса на саммите в Хельсинки, Кремль увеличил число контактов с европейскими странами, а также соседними с Сирией государствами с целью продвижения своей инициативы. В частности, Москва предлагает создать рабочие группы в Иордании и Ливане с участием российских, американских и местных специалистов.
Вопрос о возвращении беженцев занимал центральное место и в ходе трёхсторонних переговоров России, Ирана и Турции, проходивших 30-31 июля в Сочи.
«Посыл России ясен: только финансирование восстановления Сирии силами международного сообщества позволит беженцам вернуться, и этот процесс должен быть «деполитизированным», — замечает издание.
После саммита в Хельсинки российское министерство обороны надеялось, что Дональд Трамп благожелательно отнесётся к этому предложению. Однако американская администрация опровергла договорённости о каких-либо «конкретных действиях» в этом направлении помимо обязательства «продолжить обсуждение» вопроса.
В июле Владимир Путин также вернулся к этой теме в ходе переговоров с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. В результате Германия и Франция обещали предоставить гуманитарную помощь вернувшемуся населению — что можно считать существенным прогрессом для стран, ранее приостановивших любую помощь территориям, подконтрольным сирийскому режиму. Более того, на прошлой неделе Россия и Франция уже провели совместную операцию по обеспечению гуманитарной помощью населения Восточной Гуты.
Означает ли это, что европейцы, «под видом гуманитарной помощи», готовы принять участие в восстановлении Сирии, задаётся вопросом издание.
Что касается Франции, вопреки заявлениям Эммануэля Макрона о взятых государством «серьёзных обязательствах по восстановлению и развитию» Сирии, МИД страны остаётся непреклонен: «только политическое урегулирование позволит начать восстановление страны».
«Мы не станем принимать участия в восстановлении Сирии до тех пор, пока не будет осуществлена политическая передача власти посредством честного конституционного и электорального процесса», — подчеркнул 27 июля специальный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.
Эта «непримиримая позиция» однако не мешает Владимиру Путину «играть на чувствительной струне» европейцев, увязывая финансирование восстановления Сирии с вопросом возвращения беженцев, замечает автор статьи.
«Русские знают, что восстановление страны имеет первостепенную важность для обеспечения стабильности сирийского режима, и что ни у них самих, ни у иранцев нет на это средств, — поясняет эксперт Центра Карнеги Майкл Янг. — Вот почему они пытаются убедить европейцев, что в их интересах принять участие в этом проекте, поскольку лагеря сирийских беженцев могут вызвать новую волну миграции в Европу или послужить базой для рекрута террористов».
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