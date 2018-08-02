La Croix: Москва использует проблему беженцев, чтобы заставить Запад раскошелиться на восстановление Сирии

Россия стремится убедить Запад инвестировать средства в восстановление Сирии, независимо от политической ситуации в стране, сообщает La Croix. Однако США и страны Европы не спешат соглашаться на это предложение, настаивая на необходимости «политической передачи власти» в Сирии. Тем не менее, Кремль продолжает «играть на чувствительных струнах» европейцев, увязывая финансирование восстановления Сирии с вопросом возвращения беженцев, а также миграционной и террористической угрозой для западных стран, отмечает издание.

Россия активизирует усилия по возращению сирийских беженцев на родину, передаёт La Croix. Как сообщается, после обсуждения этого вопроса на саммите в Хельсинки, Кремль увеличил число контактов с европейскими странами, а также соседними с Сирией государствами с целью продвижения своей инициативы. В частности, Москва предлагает создать рабочие группы в Иордании и Ливане с участием российских, американских и местных специалистов.

Вопрос о возвращении беженцев занимал центральное место и в ходе трёхсторонних переговоров России, Ирана и Турции, проходивших 30-31 июля в Сочи.

«Посыл России ясен: только финансирование восстановления Сирии силами международного сообщества позволит беженцам вернуться, и этот процесс должен быть «деполитизированным», — замечает издание.

После саммита в Хельсинки российское министерство обороны надеялось, что Дональд Трамп благожелательно отнесётся к этому предложению. Однако американская администрация опровергла договорённости о каких-либо «конкретных действиях» в этом направлении помимо обязательства «продолжить обсуждение» вопроса.

В июле Владимир Путин также вернулся к этой теме в ходе переговоров с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. В результате Германия и Франция обещали предоставить гуманитарную помощь вернувшемуся населению — что можно считать существенным прогрессом для стран, ранее приостановивших любую помощь территориям, подконтрольным сирийскому режиму. Более того, на прошлой неделе Россия и Франция уже провели совместную операцию по обеспечению гуманитарной помощью населения Восточной Гуты.

Означает ли это, что европейцы, «под видом гуманитарной помощи», готовы принять участие в восстановлении Сирии, задаётся вопросом издание.

Что касается Франции, вопреки заявлениям Эммануэля Макрона о взятых государством «серьёзных обязательствах по восстановлению и развитию» Сирии, МИД страны остаётся непреклонен: «только политическое урегулирование позволит начать восстановление страны».

«Мы не станем принимать участия в восстановлении Сирии до тех пор, пока не будет осуществлена политическая передача власти посредством честного конституционного и электорального процесса», — подчеркнул 27 июля специальный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.

Эта «непримиримая позиция» однако не мешает Владимиру Путину «играть на чувствительной струне» европейцев, увязывая финансирование восстановления Сирии с вопросом возвращения беженцев, замечает автор статьи.

«Русские знают, что восстановление страны имеет первостепенную важность для обеспечения стабильности сирийского режима, и что ни у них самих, ни у иранцев нет на это средств, — поясняет эксперт Центра Карнеги Майкл Янг. — Вот почему они пытаются убедить европейцев, что в их интересах принять участие в этом проекте, поскольку лагеря сирийских беженцев могут вызвать новую волну миграции в Европу или послужить базой для рекрута террористов».