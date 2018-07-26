Le Figaro: Макрон понял, что все дороги ведут в Москву, и стал политическим реалистом

Франция первой из всех западных держав провела совместную с Россией кампанию по доставке гуманитарной помощи в Сирию, отмечает Le Figaro. Таким образом Париж признал победу Асада в войне, но при этом, по словам автора статьи, вряд ли кто-то стал бы утверждать обратное.

«Вдобавок к повороту под прямым углом мы встали на длинную и плавную кривую, по которой движемся хоть и с небольшой скоростью, но в постоянном режиме», — пишет автор статьи в Le Figaro Изабель Ласер.

Так, первая встреча Эммануэля Макрона и Владимира Путина в Версале «растопила зимние льды». А в июне 2018 года в Санкт-Петербурге они укрепили свои отношения, когда Макрон отметил европейский характер России и её растущую роль на Ближнем Востоке и в мире. «Последняя часть этой триады» была разыграна в Москве, когда во время финала чемпионата мира по футболу Путин и Макрон смогли конкретизировать новые отношения между их странами.

По словам автора статьи, раз уж Макрону тогда не удалось добиться освобождения Олега Сенцова, он запустил с Москвой совместную гуманитарную операцию в Сирии. Так, самолёт Ан-124 доставил 50 тонн французской гуманитарной помощи на российскую военную базу Хмеймим. И подобное происходит впервые, отмечает автор статьи: пока ещё ни одно западное государство не шло на сотрудничество с Москвой ради доставки гуманитарной помощи в Сирию.

«Все дороги ведут в Москву», по крайней мере те, что идут из региона Леванта, пишет журналистка. Она поясняет: военное вмешательство России «спасло» сирийский режим, и Кремль создал в регионе сеть хороших отношений со всеми значимыми игроками. В итоге, если Франсуа Олланд делал из ухода Асада необходимое условие для начала переговоров, то Эммануэль Макрон извлёк урок из развития ситуации и от этого условия отказался.

В этом выражается приверженность нынешнего французского президента к реализму в политике, отмечает Изабель Ласер. По её словам, он принимает во внимание сложившуюся в Сирии обстановку, которая обернулась в пользу России и сирийского режима, и хочет вернуть Франции статус «силы равновесия», стороны, которая говорит со всеми игроками и, в частности, с Россией. Эта прагматическая политика не исключает разногласий, но может облегчить поиск политического решения. Помимо всего прочего, гуманитарная помощь всегда была для Парижа в приоритете, и сотрудничество с Россией способно помочь Франции преодолеть блокаду Дамаска на иностранные гуманитарные грузы.

Однако с такой стратегией согласны не все, отмечает автор статьи. Так, она приводит мнение бывшего дипломата и профессора Жан-Пьера Филью, который пишет о том, что Франция «отдалась в руки российского экспедиционного корпуса» и таким образом будет ассоциироваться с воинственной Россией. По его словам, приверженцы настоящего реализма могут лишь сожалеть о том, что «Франция растрачивает свои достижения в Сирии, чтобы придать легитимности наступательной кампании России, которая не может превратить свои военные достижения в мирный процесс».

Для России же это политический прорыв, пишет автор статьи. После того как она отправила в Сирию свои вооружённые силы, она берёт на вооружение гуманитарный аргумент. Путин сейчас находится в сильной позиции, отмечает журналистка, и поэтому он использует все возможности, чтобы увеличить политические дивиденды от своих побед в Сирии. Этой совместной гуманитарной операцией с Россией Париж признаёт тот факт, что Башар Асад и Россия победили в сирийской войне. «Да и кто сегодня мог бы утверждать обратное? Грядущие месяцы покажут, попал ли Эммануэль Макрон в российскую ловушку в Сирии», — делает вывод Le Figaro.