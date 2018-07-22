CNN: после саммита в Хельсинки Кремль перехватил информационную инициативу
Возвращаемся к нам в студию. Администрация Трампа защищает своё решение пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон.
Госсекретарь США Майк Помпео говорит, что эта встреча, запланированная на эту осень, будет очень целесообразна.
МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Я рад, что лидеры двух очень важных стран продолжают переговоры. Если эта встреча состоится в Вашингтоне, то это будет к лучшему. Этот диалог необычайно важен.
Тем не менее по прошествии четырёх дней после саммита в Хельсинки у нас по-прежнему нет ясной картины и намёков на то, что именно лидеры обсудили наедине во время той встречи с глазу на глаз.
Большая часть информации по этому поводу к нам поступила… из России. Нам известно о соглашениях между президентами, однако США опровергают сообщения о том, что они поддержат референдум на Украине.
За развитием событий в Москве следит наш корреспондент Сэм Кайли. Он выходит с нами на прямую связь и расскажет последние новости. Сэм, по эту сторону Атлантики до сих пор никто в точности не знает, что американский президент обсуждал со своим российским коллегой. Однако, президент Путин, судя по всему, сообщил некоторые детали.
СЭМ КАЙЛИ, старший международный корреспондент CNN: Да, Джордж. Думаю, что любопытно здесь то, что если мы вернёмся к заявлению Помпео по поводу будущей осенней встречи президента Путина и Дональда Трампа в Белом доме, то она радует, ведь в плане международной дипломатии отсутствие диалога — это плохой знак. Так что наличие диалога должно быть позитивным моментом.
Но возникает вопрос, кто задаёт тон в подаче событий. По окончанию переговоров в Хельсинки Дональд Трамп сделал очень туманные заявления. На тот момент эксперты по Кремлю могли предположить и предполагали, что такой бывший агент КГБ и в прошлом глава ФСБ, а также подготовленный разведчик, как Владимир Путин ничего не забудет. И более того, что затем он, разумеется, начнёт по крупицам подбрасывать сведения о прошедших переговорах, учитывая, что американская сторона ничего об этом не сообщала.
На данный момент мы зафиксировали некоторые ограниченные намёки со стороны Министерства обороны России. Оно объявило о том, что стороны согласились возобновить переговоры в области нераспространения оружия. Эти переговоры должны были начаться в любом случае: русские говорят, что уже готовятся к ним. Здесь нет никаких особо спорных моментов.
Но немного более спорным моментом стали утечки из различных источников, например, с брифинга для послов, который проводил президент Путин. Одна из этих утечек касается некого соглашения по гуманитарной репатриации беженцев в Сирии. Для администрации Трампа это щекотливый вопрос, потому что её официальная позиция следующая: Соединённые Штаты Америки не поддерживают репатриацию беженцев в любой район под контролем Башара Асада, которого, конечно, поддерживают русские.
Если у русских есть там какое-то средство давления, то они его используют для возврата беженцев на сирийскую территорию, подконтрольную правительству. Это способствует потенциальному расколу и разрыву между Белым домом и политическими аналитиками в США. И, разумеется, русские также говорят, что у них есть большое количество нового отличного оружия, поэтому им очень надо пообщаться с США по поводу разрядки в более широком смысле. Так что они начинают захватывать информационную повестку дня, Джордж.
Все подробности нам в прямом эфире изложил Сэм Кайли из Москвы. Сэм, спасибо.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 21 июля 2018 года.
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