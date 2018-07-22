CNN: после саммита в Хельсинки Кремль перехватил информационную инициативу

По итогам саммита Дональд Трамп сделал крайне туманные заявления, а Владимир Путин и российские ведомства начали постепенно сообщать детали переговоров, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Сэм Кайли, Россия «вбросила» информацию по довольно щекотливым для американской администрации вопросам, фактически захватив информационную повестку дня.

Возвращаемся к нам в студию. Администрация Трампа защищает своё решение пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон.



Госсекретарь США Майк Помпео говорит, что эта встреча, запланированная на эту осень, будет очень целесообразна.



МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Я рад, что лидеры двух очень важных стран продолжают переговоры. Если эта встреча состоится в Вашингтоне, то это будет к лучшему. Этот диалог необычайно важен.



Тем не менее по прошествии четырёх дней после саммита в Хельсинки у нас по-прежнему нет ясной картины и намёков на то, что именно лидеры обсудили наедине во время той встречи с глазу на глаз.



Большая часть информации по этому поводу к нам поступила… из России. Нам известно о соглашениях между президентами, однако США опровергают сообщения о том, что они поддержат референдум на Украине.



За развитием событий в Москве следит наш корреспондент Сэм Кайли. Он выходит с нами на прямую связь и расскажет последние новости. Сэм, по эту сторону Атлантики до сих пор никто в точности не знает, что американский президент обсуждал со своим российским коллегой. Однако, президент Путин, судя по всему, сообщил некоторые детали.



СЭМ КАЙЛИ, старший международный корреспондент CNN: Да, Джордж. Думаю, что любопытно здесь то, что если мы вернёмся к заявлению Помпео по поводу будущей осенней встречи президента Путина и Дональда Трампа в Белом доме, то она радует, ведь в плане международной дипломатии отсутствие диалога — это плохой знак. Так что наличие диалога должно быть позитивным моментом.



Но возникает вопрос, кто задаёт тон в подаче событий. По окончанию переговоров в Хельсинки Дональд Трамп сделал очень туманные заявления. На тот момент эксперты по Кремлю могли предположить и предполагали, что такой бывший агент КГБ и в прошлом глава ФСБ, а также подготовленный разведчик, как Владимир Путин ничего не забудет. И более того, что затем он, разумеется, начнёт по крупицам подбрасывать сведения о прошедших переговорах, учитывая, что американская сторона ничего об этом не сообщала.



На данный момент мы зафиксировали некоторые ограниченные намёки со стороны Министерства обороны России. Оно объявило о том, что стороны согласились возобновить переговоры в области нераспространения оружия. Эти переговоры должны были начаться в любом случае: русские говорят, что уже готовятся к ним. Здесь нет никаких особо спорных моментов.



Но немного более спорным моментом стали утечки из различных источников, например, с брифинга для послов, который проводил президент Путин. Одна из этих утечек касается некого соглашения по гуманитарной репатриации беженцев в Сирии. Для администрации Трампа это щекотливый вопрос, потому что её официальная позиция следующая: Соединённые Штаты Америки не поддерживают репатриацию беженцев в любой район под контролем Башара Асада, которого, конечно, поддерживают русские.



Если у русских есть там какое-то средство давления, то они его используют для возврата беженцев на сирийскую территорию, подконтрольную правительству. Это способствует потенциальному расколу и разрыву между Белым домом и политическими аналитиками в США. И, разумеется, русские также говорят, что у них есть большое количество нового отличного оружия, поэтому им очень надо пообщаться с США по поводу разрядки в более широком смысле. Так что они начинают захватывать информационную повестку дня, Джордж.



Все подробности нам в прямом эфире изложил Сэм Кайли из Москвы. Сэм, спасибо.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 21 июля 2018 года.