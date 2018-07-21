CNN: Трамп обходится с Москвой жёстко, но делает это поневоле

Дональд Трамп отчасти прав в выборе жёсткого подхода к России, однако всё указывает на то, что инициатор различных решительных шагов по отношению к Москве — его администрация, считает обозреватель CNN Джилл Догерти. В результате, по её мнению, политический курс Трампа больше напоминает «шизофрению», так как его слова об улучшении отношений с Россией довольно плохо сочетаются с введёнными им же антироссийскими санкциями.

У нас в эфире обозреватель CNN Джилл Догерти. Она является сотрудником Центра Вудро Вильсона. Джил, так Трамп прав (в том, что он жёстко обходится с Россией. — ИноТВ)?



ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ, обозреватель CNN: Знаете, думаю, что в какой-то степени — да. Но… есть большое «но». Если посмотреть на ситуацию в комплексе, то можно заметить обратную сторону медали. Например: что он сделал (на саммите. — ИноТВ) НАТО? Да, разумеется, он заставил союзников раскошелится. Но в процессе, как мне кажется, он ослабил эту организацию своей критикой. Кроме того, здесь есть и другие аспекты. Он постоянно отступает от своей позиции, у него нет никакого целостного подхода к России.



Это касается всего, о чём он говорит. Санкции — да, но к этому решению его, по сути, пришлось тащить, не обращая внимание на его отбрыкивание и крики. Так что в целом его администрация иногда идёт на очень крутые шаги, но сам президент, по всей видимости, их не поддерживает. Или, по крайней мере, даже если он их и поддерживает, то нам об этом неизвестно.



По моему мнению, в отсутствие какого-то реального политического курса, всё это смахивает на шизофрению. Президент не говорит и не делает ничего конкретного, за исключением заявлений об улучшении отношений. Но в то же время его администрация действительно предпринимает весьма решительные шаги против России.



Хорошо, но в связи с этим у меня возникает пара вопросов. Во-первых: вы имеете в виду, что на те шаги, которые президент предпринял против России, он не очень-то и хотел идти?



ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ: В некоторых случаях, да, особенно в случае санкций. Но мне кажется, вопрос состоит в том, кто их продвигает…



Он не такой президент, которого заставляли многое делать против воли.



ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ: Именно поэтому мы и подходим к вопросу о том, кто за всем этим стоял. Был ли это сам президент, который заявлял о необходимости поставок смертельного оружия (на Украину. — ИноТВ) и введения санкций? Иными словами, проводить какую-то политику. Или же этим занималась его администрация и его чиновники, которые выступали за... Назовём это предказуемой американской политикой, в рамках которой некоторые решения действительно могли быть непредсказуемыми и более жёсткими, чем можно было бы предположить. И он соглашается с ними, чтобы подстраховаться и чтобы всем казалось, что он придерживается жёсткого подхода, тогда как его риторика по отношению к президенту Путину не ужесточается.



Как раз это и вызывает недоумение. Мы просто не знаем. И если судить по его словам, не думаю, что он обходится (с Россией. — ИноТВ) так уж жёстко. Его риторика на самом деле очень сдержанная, если не считать его обещаний стать «худшим кошмаром Путина, если отношения полетят к чёрту».



С нами была Джилл Догерти, Спасибо за вашу оценку.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 21 июля 2018 года.