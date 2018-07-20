CNN: Макфола и Браудера Вашингтон допрашивать России не даст — что бы Трамп ни говорил

Сенат и Госдепартамент США заявили, что не собираются отправлять на допрос в Россию 11 американских граждан, в число которых входят бывший посол США в России Майкл Макфол и финансист Уильям Браудер, передаёт CNN. Как отмечает издание, американские ведомства отказались от этого предложения Владимира Путина даже несмотря на то, что Дональд Трамп ранее назвал его «потрясающим».

Об этом невероятном заявлении стало известно на фоне новостей о том, что Трамп пригласил Путина в Белый дом на вторую встречу во время очередного крупного пересмотра позиции по саммиту в Хельсинки. Теперь Трамп говорит, что не согласен с запросом Владимира Путина дать российскому правительству возможность допросить нескольких американских граждан. Он изменил свою риторику, когда спустя три дня после того, как он положительно отозвался об этой мысли, обе партии выразили ему своё недовольство, а сенат обрушился на него с жёсткой критикой.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Он сделал потрясающее предложение. Он предложил людям, работающим над этим делом (о «российском вмешательстве». — ИноТВ) приехать и совместно с их следователями поработать с этими 12 людьми (россиянами, имеющими отношение к «вмешательству». — ИноТВ). Думаю, что это потрясающее предложение.



Однако то предложение, которое президент дважды назвал «потрясающим» в понедельник, вчера всё ещё рассматривали в Белом доме.



САРА САНДЕРС, пресс-секретарь Белого дома: Президент встретится со своей командой, и мы сделаем на этот счёт заявление.



В то же время в Госдепартаменте эту идею отвергли.



ХЕЗЕР НАУЭРТ, представитель Госдепартамента США: Все эти утверждения российского правительства абсолютно абсурдны. Само то, что они хотят опросить 11 американских граждан…



И, наконец, сегодня по этому поводу высказался и госсекретарь Майк Помпео, который хранил молчание с самого саммита.



МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Администрация не будет отправлять американцев на допрос в Россию к Владимиру Путину и его команде.



Третий день подряд в Западном крыле Белого дома занимаются сглаживанием углов, прояснением и исправлением противоречащих друг другу аспектов саммита Трампа и Путина. Белый дом дал задний ход и не позволит Москве допрашивать некоторых американских граждан, включая бывшего посла США в России Майкла Макфола и уроженца США финансиста Уильяма Браудера, который занимался лоббированием в американском правительстве с целью наложить санкции (на Россию. — ИноТВ).



В разговоре с ведущей CNN Кейт Болдуан Браудер заявил, что Путин хочет его убить.



УИЛЬЯМ БРАУДЕР, глава Hermitage Capital Management*: Я уже давно говорю, что я, как мне кажется, — главный враг Путина за рубежом, и иногда люди просто смеялись над этим.



Объявляя о пересмотре позиции, Сандерс отметила, что «это предложение Владимир Путин сделал совершенно искренне, но президент Трамп не согласен с ним». Поворот на 180 градусов произошёл вскоре после того, как сенат единогласно выступил против, одобрив со счётом 98:0 резолюцию, призванную послать Белому дому сигнал.



ЧАК ШУМЕР, лидер демократического меньшинства в сенате: Ни политика, ни практика Соединённых Штатов не позволяют передавать американских граждан — не говоря уже о послах — враждебному иностранному государству в целях допроса.



Президент не считает себя ответственным за тот дипломатический разгром, которым обернулся саммит. Вместо этого свалил вину на своих обычных жертв. «Фейковые СМИ так сильно хотят, чтобы (США. — ИноТВ) вступили в крупный конфликт с Россией, даже такой, который может привести к войне, — написал он в Twitter. — Они выступают за него с таким неистовством, так как им не нравится, что у меня, возможно, будут хорошие отношения с Путиным».



Сегодняшнее же заявление Путина в Москве было выдержано в поразительно схожих тонах.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Мы видим, что в Соединённых Штатах есть силы, которые с лёгкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения, в жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы в Америке.



В то же время журнал Time наглядно изложил свою точку зрения на обложке, на которой изображены лица обоих лидеров, которые плавно перетекают друг в друга.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 20 июля 2018 года.



* Уильям Браудер признан в России виновным в уклонении от уплаты налогов, заочно приговорён к девяти годам колонии общего режима (прим. ИноТВ).