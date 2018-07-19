CBS News: Трамп согласился с тем, что Россия «вмешалась» в американские выборы

В эксклюзивном интервью CBS News президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с оценкой американских спецслужб относительно «вмешательства» России в выборы в США. Кроме того, по словам американского лидера, ответственность за эти действия он возлагает на Владимира Путина, так как тот стоит во главе России.

Вы говорите, что согласны с американскими спецслужбами в том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Да, и я говорил об этом и раньше, Джефф. Я говорил об этом много раз, и я бы сказал, что это так, да.

Но вы не осудили именно Путина. Считаете ли вы, что он лично несёт за это ответственность?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Да, считаю, потому что он стоит во главе своей страны. Так же, как и я считаю себя ответственным за то, что происходит в нашей стране. Так что да, на него стоит возлагать эту ответственность как на лидера государства.

Что вы ему сказали?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я очень чётко указал на то, что вмешательство неприемлемо, что таким заниматься нельзя. А теперь послушайте. Мы также живём в мире взрослых. Сможет ли звучное заявление — знаете, президент Обама, казалось бы, сделал значительное заявление, но его никто не услышал. Услышали только те слова, которые он сказал очень близкому другу Путина*. И это заявление было неприемлемым. Собственно говоря, оно не привлекло достаточного внимания. Но заявление было неприемлемым. Но я дал ему (Путину. — ИноТВ) понять, что этого делать нельзя и что будет только так.

Но он отрицает это («вмешательство». — ИноТВ). Если вы верите американским спецслужбам, то получается, что Путин вам лжёт?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я не хочу вдаваться в подробности относительно того, лжёт он или нет. Я могу лишь сказать, что я верю нашим спецслужбам в их нынешнем виде. Я считаю, что Дэн Коутс (директор Нацразведки США. — ИноТВ) — отличный человек, как и Джина (Хаспел, директор ЦРУ. — ИноТВ). Я считают, что у нас в агентствах работают превосходные люди. И когда они мне что-то говорят, то это много значит.

Коутс говорит, что угроза никуда не исчезла. Вы согласны с этим?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Ну, я это допускаю — он ведь эксперт. Он этим занимается. Он отлично справляется со своей работой. Я очень доверяю Дэну Коутсу. И если он утверждает подобное, то я c ним соглашусь. Но я вам скажу: лучше бы это было не так. Лучше бы всё было не так.

Вы говорили с Коутсом после вашего возвращения (из Хельсинки. — ИноТВ)?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Да, конечно.

Что он сказал?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Собственно говоря, мы с ним просто поговорили. И да, он согласен с тем, что вы только что сказали. И я согласен с ним. Он отличный, просто отличный парень. Он большой патриот. Он любит свою страну. И он будет говорить только о том, в чём он по-настоящему уверен. И информация, которую он получает, относится к этой категории.

Дата выхода в эфир 18 июля 2018 года.

* Вероятно, Трамп имеет в виду Дмитрия Медведева (прим. ИноТВ).