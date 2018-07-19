CBS News: Трамп согласился с тем, что Россия «вмешалась» в американские выборы
Дата выхода в эфир 18 июля 2018 года.
* Вероятно, Трамп имеет в виду Дмитрия Медведева (прим. ИноТВ).
Дата выхода в эфир 18 июля 2018 года.
* Вероятно, Трамп имеет в виду Дмитрия Медведева (прим. ИноТВ).
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Стадион «Нижний Новгород», принимавший матчи чемпионата мира 2018 года по футболу, пострадал из-за экстремальных ливней, обрушившихся на город.
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