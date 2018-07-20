Стивен Коэн: Трампа сделали «еретиком» за отказ от аксиомы о «виноватой России»

Критика, обрушившаяся на Дональда Трампа в США после его встречи с Владимиром Путиным, обусловлена тем, что он бросил вызов главной внешнеполитической аксиоме США последних лет, гласящей, что в ухудшении отношений между странами по умолчанию виновата Москва, полагает эксперт по России Стивен Коэн. Как подчеркнул Коэн в интервью Fox News, на деле Трамп лишь дал Вашингтону возможность переосмыслить свою политику по отношению к России.

Но сперва мы побеседуем с профессором Стивеном Коэном — одним из известнейших и наиболее выдающихся экспертов по России в Америке; он почётный профессор Нью-Йоркского университета, много лет работал в Принстонском университете, а ныне занимает пост редактора и обозревателя в журнале The Nation. Сегодня он выскажет нам свою точку зрения на дискурс вокруг России.

Профессор, вы следите за событиями в этой стране уже 50 лет и лично знали многих из её лидеров. Разъясните нам, что же в этой истории с Россией на кону для США?

СТИВЕН КОЭН, почётный профессор русистики Нью-Йоркского университета: На протяжении уже 75 лет, начиная со времён Рузвельта, президент США регулярно встречается с главным человеком в Кремле. Со времён Эйзенхауэра, после начала атомной эры, главной целью этой встречи было избежать войны с Россией.

Сейчас мы ведём новую холодную войну, которая испещрена очагами горячих войн — от Украины до Прибалтики и Сирии. У президента Трампа не было выбора, ему, как и его предшественникам, было необходимо встретиться с главным человеком в Кремле — то есть с Путиным. И он это сделал.

О чём конкретно они договорились, мы не знаем, но узнаем. Между тем никогда, ни разу ещё ни на моей памяти, ни вообще в истории, президента, который возвращался в страну, исполнив свой долг во имя недопущения войны с Россией, не встречали такой «порнографией», которую нам подают как аналитику и публицистику. Его дословно называют изменником и предателем. И я не знаю, что нам делать, — ведь раз мы не можем обсуждать этот вопрос, как нам вообще определять свою политику?

Но есть и хорошие вести, и я о них кратко расскажу. С тех пор как не стало Советского Союза, наши отношения с Россией становились всё хуже и хуже — и вот мы дошли до той точки, где мы сейчас находимся. И мы спрашиваем себя, как так вышло — коммунизма-то больше нет, и Советов нет. А ответ здесь всегда один: это традиция, незыблемая библейская истина, и если с ней не согласиться, обязательно обвинят в том, что занимаешь прокремлёвские позиции. И ответ этот в том, что виновата Россия, виноват Путин, а США всё делают правильно.

Ну а президент США взял и сделал абсолютно еретические заявления — он их сделал в Twitter после встречи с Путиным, и это были очень простые, но глубоко правдивые слова. Он сказал, что в том, что у нас сейчас скверные отношения, виноваты обе стороны.

Мне кажется, что именно этим и обусловлено яростное отношение к нему, — он стал для американской политической системы еретиком. Он усомнился в фундаментальной аксиоме внешней политики США последних 25 лет.

И это ведь глупо. То есть во внешней политике всё, как в браке: угробить что-либо можно только общими усилиями. Но задам вам быстро вот какой вопрос… Но это ведь действительно так, вы и сами знаете.

СТИВЕН КОЭН: Говорите что хотите — я в эту тему влезать не буду.

Разъясните для нас в двух словах последствия, расскажите, что здесь на кону. По-моему, в глазах многих американцев, эта тема не только политическая, но и геополитическая. Речь ведь идёт о стране, у которой есть много оружия и которая смотрит на мир иначе, чем мы сами. Итак, с чем мы здесь играем?

СТИВЕН КОЭН: Хорошо. Все эти игрища вокруг «российского дела» отбросим — ни одного факта, который бы его как-то подтверждал, мне найти не удалось. Что же касается действий президента Трампа, хоть я за него и не голосовал, я скажу — троекратное ура президенту Трампу. Он заявил: между нами и Россией сложилась опасная ситуация, и виновата в этом не только Россия. Виноваты и мы. Мы делали неправильные вещи ещё в 90-е, и позже мы их тоже делали.

А что нам нужно делать, признав это — и я говорю уже от себя лично, — так это обсудить, где был неверным наш курс по отношению к России, сначала при Клинтоне, потом при Буше, а затем при Обаме. И обсуждение должны вести обе партии.

Трамп — если бы его оставили в покое СМИ — дал бы нам возможность переосмыслить. А если не переосмыслить вещи, как вообще определять правильную политику? Ну а если не определять правильную политику, речь будет идти о войне.

Да этот город (Вашингтон. — ИноТВ), как главный герой сериала «Сайнфелд», наотрез отказывается чему-либо учиться. Спасибо вам большое, профессор, приятно было вас видеть.

Дата выхода в эфир 17 июля 2018 года.