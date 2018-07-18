Французский эксперт: в Хельсинки Трамп поставил интересы США выше собственных

Несмотря на беспрецедентное давление и критику со стороны оппонентов в США, Дональд Трамп «хорошо держался» в ходе саммита с Владимиром Путиным, отмечает на страницах Le Figaro французский эксперт Адриен Дезюэн. Президент Соединённых Штатов предпочёл возобновить диалог с Россией и поставить под удар собственную политическую карьеру, чем начинать новую холодную войну. По убеждению автора, занимаясь расследованием гипотетических заговоров и мешая президенту проводить международную политику, оппоненты Трампа сами способствуют ослаблению США.

«Он не враг. Он соперник, и есть небольшая вероятность того, что однажды он станет другом», — это, казалось бы, сбалансированное высказывание Дональда Трампа о Владимире Путине, было воспринято в США как предательство родины, отмечает на страницах Le Figaro специалист в области обороны и международных отношений Адриен Дезюэн.

На самом же деле, по убеждению эксперта, оппоненты Трампа в рядах как демократов, так и республиканцев, попросту не могут смириться с тем фактом, что президент США около двух часов общался с российским лидером на нейтральной территории один на один. Лидер Демократической партии Чак Шумер даже обвинил Трампа в том, что по итогам этой встречи глава Белого дома поставил российские интересы выше американских.

«В Вашингтоне вторая холодная война уже объявлена, и настроения царят маккартистские», — полагает автор статьи. По мнению большинства американских политиков, российско-американские отношения должны быть разорваны, и потому встреча между врагами вызывает у них шок. Американского президента безоговорочно обвиняют в том, что он стал «объектом манипуляций кремлёвского мастера шпионажа». «Открытая измена» — с таким заголовком, к примеру, 17 июля вышла газета New York Daily News. Согласно этой логике, президента необходимо отстранить от обязанностей, а затем сместить со своего поста. Как отмечает эксперт, подобные «теории заговора» владеют умами и по другую сторону Атлантики. «В Хельсинки Трамп пресмыкается перед Путиным», — пишет по итогам саммита французский L’Express.

При этом, как напоминает Дезюэн, ещё несколько дней назад Трампу ставили в укор его напоминания союзникам об обязательствах увеличить расходы на оборону для защиты от российской угрозы. Ангела Меркель была публично отчитана за то, что покупает российский газ. «А два дня спустя Трамп вдруг стал марионеткой Путина?» — удивляется эксперт.

Однако Трамп, уже столкнувшийся с подобным давлением перед саммитом с Ким Чен Ыном, «хорошо держался», считает автор. «Даже во времена холодной войны... США и Россия могли поддерживать диалог», напомнил глава Белого дома в ходе пресс-конференции. На самом деле, как подчёркивает французский эксперт, Рейган, Буш-старший и Клинтон встречались с российскими лидерами чаще, чем Буш-младший и Обама, пришедшие к власти после окончания холодной войны. И Дональд Трамп «совершенно справедливо» поставил интересы Соединённых Штатов выше собственных политических интересов — он предпочёл рискнуть собственной политической карьерой, а не миром во всём мире.

При этом Дезюэн согласен, что Трамп допустил ошибку, начав отвечать на некоторые вопросы, имеющие отношение к внутриполитическим проблемам, перед Владимиром Путиным. Действительно, в этот момент российский президент чувствовал себя более комфортно, чем американский, — в этом СМИ не ошиблись, отмечает эксперт.

Дело в том, что американские телезрители привыкли видеть собственных лидеров победителями дипломатических дуэлей, как это было во время дебатов Рейгана или Буша-старшего с Горбачёвым и Клинтона с Ельциным, объясняет автор. «Америка не терпит отношений с Россией на равных, а находиться в уязвимом положении перед ней — и подавно», — уверен французский специалист.

Но чья в этом вина? — задаётся вопросом обозреватель Le Figaro. Если вашингтонские элиты львиную долю своего времени посвящают борьбе с гипотетическими российскими заговорами и создают условия, в которых президент страны не может организовать двустороннюю встречу с лидером другого государства, они сами способствуют ослаблению своего государства, уверен Дезюэн. Именно они, а не Трамп, «играют против своей команды», подчёркивает эксперт. Речь, по его мнению, идёт о вмешательстве американской внутренней политики в международные дела, и этот факт достоин сожаления. «Однако это не повод начинать вторую холодную войну», — напоминает автор.