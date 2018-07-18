American Thinker: «партия войны» впала в истерику по поводу саммита — не может без образа врага

После саммита в Хельсинки противники и сторонники Дональда Трампа обрушиваются с критикой на высказывания американского президента по поводу его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Как объясняет обозреватель American Thinker Майкл Касвелл, это происходит из-за того, что «разжигателям войны», которые присутствуют как в демократической, так и в республиканской партии, по ряду причин «необходимо пугало», ведь война — дело прибыльное.

Вот уже целые сутки и даже больше противники и сторонники Дональда Трампа обрушиваются с критикой на высказывания американского президента по поводу его встречи с президентом России Владимиром Путиным. На эту ситуацию, как пишет обозреватель American Thinker Майкл Касвелл, нужно взглянуть более широко.

Бывший президент США Дуайт Эйзенхауэр ближе к концу своего срока высказал предостережение относительно влияния военно-промышленного комплекса. «Какое отношение это имеет к саммиту Трампа и Путина?» — спрашивает Касвелл. Дело всё в том, что «разжигателям войны», которые присутствуют как в демократической, так и в республиканской партии, по ряду причин «необходимо пугало», и самой важной причиной является то, что «война и пугала очень прибыльны».

Хотя Китай представляет собой очень опасную и долгосрочную угрозу, из него нельзя сделать пугало, поскольку многим представителям правящего класса и «глубинного государства» США слишком хорошо платят за продвижение китайских интересов, чтобы «кусать руку, которая их кормит». Поэтому Китай не будет встречать слишком большую агрессию со стороны США, если только однажды не решит покончить с щедростью.

Ислам тоже не подходит на роль пугала, поскольку некоторые деспоты в Вашингтоне находят что-то близкое в женоненавистничестве и культе смерти ислама. Поэтому единственный вариант, как утверждает обозреватель, — это сделать пугало из России.

Однако развенчивая миф о российской угрозе, о которой постоянно твердят американские чиновники и СМИ, Касвелл подчёркивает, что экономика России составляет одну пятую часть от экономики США, а в самой стране наблюдается серьёзная демографическая проблема.

Вся российская экономика держится на производстве нефти, газа и других ресурсов. По словам обозревателя American Thinker, «Россия не производит ничего ценного, кроме природного газа, водки и автомата Калашникова». Этого недостаточно для того, чтобы считать Россию доминирующей мировой державой.

Однако Россия обладает одним маленьким преимуществом — самым большим запасом ядерного оружия на планете. «Учитывая эту динамику, разве не логично то, что мы разговариваем с русскими и пытаемся снизить напряжённость и сократить запасы ядерного оружия?» — спрашивает Майкл Касвелл.

По словам обозревателя, в мире полно плохих лидеров, но приходится разговаривать с этими людьми, чтобы заставить их сделать что-то в интересах США, их соседей и всего мира. Так, например, президент Обама не стеснялся разговаривать с Ираном, одним из крупнейших спонсоров терроризма и главным подстрекателем к насилию на Ближнем Востоке. Именно поэтому истерить по поводу того, что президент США «сел за стол переговоров с русским царём», пытаясь сгладить дипломатическое напряжение, — это лицемерно и глупо.

Другая причина, по которой Россию сделали «самым главным пугалом», заключается в том, что Хиллари Клинтон, Бараку Обаме, Минюсту, ФБР, сенату и другим представителям правящего класса и «глубинного государства» необходимо поддерживать на плаву совершенно нелепую выдумку о сговоре Трампа с Россией. Она должна постоянно подпитываться по двум причинам: во-первых, это позволяет Роберту Мюллеру продолжать охоту на ведьм в поисках несуществующих преступлений, которые можно приписать Трампу и его помощникам, а во-вторых — из-за необходимости скрыть длинный список преступлений администрации Обамы. Если бы Минюст и ФБР проявили лояльность президенту Трампу, американцы «были бы шокированы уровнем преступности бывшей администрации», считает Касвелл.

Если об этих преступлениях станет известно, многие из правящего класса и «глубинного государства» США отправятся за решётку. Чтобы гарантировать то, что такое не произойдёт, Минюст и ФБР должны продолжать российское расследование до того дня, пока Трампу не будет вынесен импичмент, пока он не будет побеждён или пока не столкнётся с конституционным ограничением при попытке снова участвовать в президентской гонке.

Именно поэтому здоровое, конструктивное сближение с Россией невозможно, потому что оно ликвидирует пугало, в котором так отчаянно нуждаются разжигатели войны. «К сожалению, стоит ожидать того, что обвинения в российском манипулировании нашими выборами никогда не уйдут... По крайней мере до тех пор, пока демократический кандидат не станет следующим президентом», — пишет обозреватель American Thinker Майкл Касвелл.