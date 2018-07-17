Berliner Morgenpost: нарциссизм Трампа принёс Путину ослабление Запада на блюдечке

Дональд Трамп с его «пристрастием к автократам» совершает с Путиным ту же ошибку, что и с Ким Чен Ыном: президент США принимает их слова и обещания за чистую монету при отсутствии конкретных доказательств и соглашений, пишет немецкая газета Berliner Morgenpost. Американский лидер, с опасным и наивным нарциссизмом представляющий себя спасителем мира, в действительности преподнёс главе Кремля ослабление Запада на блюдечке, поэтому победителем после встречи в Хельсинки оказался Путин.

Победителем на саммите в Хельсинки стал Владимир Путин, пишет немецкая газета Berliner Morgenpost.

Эта российско-американская встреча «войдёт в учебники истории как знаменательное шоу-братание», считает автор статьи Михаэль Бакфиш. По его мнению, у президента США Дональда Трампа есть «пристрастие к автократам», которые могут просто двигаться вперёд, преодолевая все препятствия в том, что касается управления. Это связывает Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, китайским лидером Си Цзиньпином и главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Встречу с «диктатором из Пхеньяна» в конце апреля Трамп праздновал как прорыв, который должен привести к денуклеаризации Северной Кореи. Это было пари на будущее, потому что Ким Чен Ын не давал никаких конкретных обязательств, подчёркивает немецкий журналист.

Ту же самую ошибку Трамп теперь рискует совершить в отношении Москвы, опасается Михаэль Бакфиш. Встречу с Путиным в Хельсинки он похвалил как «очень продуктивный диалог». Высказывание Путина о том, что Москва не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, Трамп принял за чистую монету. Американские спецслужбы и Министерство юстиции в Вашингтоне придерживаются на этот счёт совершенно иного мнения, настаивает издание.

Для корреспондента Berliner Morgenpost также осталось тайной, каким образом США и Россия должны объединить усилия в Сирии. Трамп хочет потеснить в регионе провоцирующий нестабильность Иран — например, сделать так, чтобы он ушёл из Сирии. Однако Путину Революционная гвардия Ирана и шиитское ополчение нужны для стабилизации положения сирийского президента Башара Асада. По поводу украинского конфликта и разоружения в сфере ядерного оружия звучали только призывы, но никаких конкретных шагов предпринято не было, продолжает автор статьи.

При всём понимании и согласии с необходимостью укреплять дипломатические каналы, Дональд Трамп в Хельсинки «снова выставил напоказ странное видение себя в качестве мнимого спасителя миров», отмечает немецкая газета. «Это опасный нарциссизм — и, к тому же, наивный», — подчёркивает автор статьи.

Своим «бульдозерным курсом» в отношении ЕС и «выступлением в духе слона в посудной лавке в НАТО» американский президент «протянул Путину на блюдечке то, что тот напрасно искал годами: ослабление Запада». Именно поэтому лидер Кремля стал в Хельсинки победителем, заключает Berliner Morgenpost.