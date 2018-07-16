Politico: Путин о компромате на Трампа — трудно себе представить

Владимир Путин назвал «ерундой» предположения о наличии у него компрометирующих главу Белого дома материалов, сообщает Politico. По словам российского президента, он ничего не знал о поездках господина Трампа в Москву во времена, когда тот был обычным американским бизнесменом. Тем не менее заявления Путина вряд ли разубедят группу американцев, уверенных в том, что досье на Трампа в Кремле имеется, замечает издание.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин назвал «ерундой» слухи о том, что у него могут быть компрометирующие американского лидера материалы, сообщает Politico.

«Я слышал об этом. Якобы мы собирали компромат на господина Трампа, когда он приезжал в Москву… Большей ерунды трудно себе представить. Выбросите, пожалуйста, эту шелуху из головы», — ответил Путин на вопрос журналиста.

Как напоминает издание, слухи о том, что Путин располагает нелестной информацией в отношении американского президента, начали распространяться ещё во времена его предвыборной кампании в 2016 году. Сегодня же, когда в разгаре расследование российского вмешательства в американские выборы, вопросы о наличии такого компромата зазвучали с новой силой.

Как отмечает издание, отвечая на вопрос о наличии у него компрометирующих материалов на главу Белого дома, Владимир Путин не отрицал этого впрямую. Однако российский лидер отметил, что не знал о поездках Трампа в Москву во времена, когда будущий президент был обычным американским гражданином. По его словам, «трудно себе представить», чтобы администрация президента собирала компромат на каждого американского бизнесмена.

«Я с уважением отношусь к президенту Трампу как к главе американского государства. Но когда он приезжал в качестве бизнесмена, я даже не знал, что он находится в Москве», — заявил Путин. В качестве примера глава российского государства привёл Санкт-Петербургский экономический форум, на котором присутствовало больше 500 американских предпринимателей самого высокого ранга. «Я даже по фамилиям их не вспомню. И что, вы думаете, мы по каждому из них организуем оперативную работу и собираем какой-то компромат?» — поинтересовался в свою очередь российский президент.

Сам Трамп подтвердил слова Путина, добавив, что в случае существования компромата он давно уже был бы опубликован.

Тем не менее отрицание наличия компромата со стороны Путина вряд ли сможет разубедить тех, кто уверен в существовании «досье на Трампа» в Кремле, замечает Politico.