ERR: полиция Хельсинки расскажет о встрече Путина с Трампом и на русском

Полиция Хельсинки решила предоставлять в соцсети Twitter актуальную информацию о саммите президентов России и США в Финляндии на четырёх языках, включая русский. В частности, финская полиция предупреждает русскоязычных пользователей о проведении различных митингов в Хельсинки и даёт советы, где лучше всего наблюдать президентские кортежи, сообщает ERR.

Полиция Хельсинки информирует в Twitter об актуальных событиях на протяжении всей встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на четырёх языках: на финском, шведском, английском и русском. Саммит президентов России и США состоится в столице Финляндии 16 июля.

Полиция Хельсинки решила предоставлять актуальную информацию в социальной сети Twitter на четырёх языках, в том числе и на русском. Напомним, что шведский является вторым государственным языком Финляндии.

Полиция города Хельсинки будет информировать об актуальных событиях на протяжении всей встречи #Helsinki2018 в Twitter. Сообщения в Twitter отправляются на четырёх языках: на финском, шведском, английском и русском. #poliisi #Helsinki — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 15 июля 2018 г.

«Коротко о предстоящей встрече президентов #Helsinki2018: ожидаются пробки в центре Хельсинки. Лучше не ехать на автомобиле, а пешком, на велосипеде, поезде и метро. Полёты дронов запрещены. Пейте много воды, в выходные жара!» — сообщается в одном из твитов на русском языке.

Также полиция публикует информацию о различных митингах. Даёт полиция и советы, где лучше всего наблюдать кортежи глав государств.

Где можно наблюдать кортежи? Если путём следования кортежей является улица Маннергейма, ступеньки здания парламента — хорошее место. Постараемся держать также Парк Эспланады открытым для посетителей. Tähtitorninmäki тоже неплохое место для наблюдения!#Helsinki2018 — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 15 июля 2018 г.

Есть и просто любопытные статистические данные.

Удивительные факты о Финляндии, которых вы, может быть, не знали:

В Финляндии насчитывается 187 000 озёр, 200 000 оленей, и в Финляндии работает 7200 полицейских. pic.twitter.com/YOYCHFQl2a — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 15 июля 2018 г.

Дата публикации 15 июля 2018 года.