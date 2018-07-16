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ERR: полиция Хельсинки расскажет о встрече Путина с Трампом и на русском
Полиция Хельсинки решила предоставлять в соцсети Twitter актуальную информацию о саммите президентов России и США в Финляндии на четырёх языках, включая русский. В частности, финская полиция предупреждает русскоязычных пользователей о проведении различных митингов в Хельсинки и даёт советы, где лучше всего наблюдать президентские кортежи, сообщает ERR.
ERR: полиция Хельсинки расскажет о встрече Путина с Трампом и на русском
Reuters

Полиция Хельсинки информирует в Twitter об актуальных событиях на протяжении всей встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на четырёх языках: на финском, шведском, английском и русском. Саммит президентов России и США состоится в столице Финляндии 16 июля.

Полиция Хельсинки решила предоставлять актуальную информацию в социальной сети Twitter на четырёх языках, в том числе и на русском. Напомним, что шведский является вторым государственным языком Финляндии.
«Коротко о предстоящей встрече президентов #Helsinki2018: ожидаются пробки в центре Хельсинки. Лучше не ехать на автомобиле, а пешком, на велосипеде, поезде и метро. Полёты дронов запрещены. Пейте много воды, в выходные жара!» — сообщается в одном из твитов на русском языке.
 
Также полиция публикует информацию о различных митингах. Даёт полиция и советы, где лучше всего наблюдать кортежи глав государств.
Есть и просто любопытные статистические данные.
Дата публикации 15 июля 2018 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
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Twitter Владимир Путин геополитика Дональд Трамп переговоры полиция президент Россия русский язык саммит США Финляндия
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