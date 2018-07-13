В одном из ресторанов Хельсинки появилось блюдо «Трумпутин»

В Финляндии активно готовятся к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. Как пишет издание Helsingin Uutiset, в одном из ресторанов Хельсинки в меню появилось блюдо «Трумпутин», которое представляет из себя смесь Востока и Запада: блин со свежезасоленным лососем, сметаной и луком со специями, а также американские панкейки с мороженым и ягодами.

Хельсинки активно готовится к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. Как пишет Helsingin Uutiset, недавно в прессе появилась информация о выпуске особого финского пива в честь проведения саммита. Однако, отмечает автор статьи, это не единственная кулинарная реакция на встречу руководителей России и США. Ситуацией решило воспользоваться заведение Kaffekievari, которое предлагает своим посетителям отведать на этой неделе блюдо «Трумпутин» (Trumputin).

«Блюдо появилось во вторник, 10 июля. Его можно будет попробовать вплоть до воскресенья. В понедельник, день проведения саммита, ресторан будет закрыт», — рассказывает хозяйка ресторана Тиина Лаунонен.

«Трумпутин» — это блин со свежезасоленным лососем, сметаной и луком со специями, а также американские панкейки с мороженым и ягодами. Таким образом, на одной тарелке представлены Восток и Запад, солёное и сладкое. Стоимость блюда — около 14 евро.

«В блюде есть баланс. Американские панкейки представлены в уменьшенном варианте, чтобы их можно было уместить на одну тарелку с блином», — говорит Лаунонен. Она подчёркивает, что название блюда надо произносить на финский манер: «Трумпутин».

Хозяйка ресторана также добавила, что это блюдо не отражает какую-либо позицию в политике.

«Трумпутин» — символ целостности. Это всего лишь добрая шутка по случаю приезда «шоу» в наш город. Правда, некоторые считают, что сладкое и солёное не может сочетаться», — рассуждает Лаунонен.