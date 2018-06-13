Водка и сухарики: SZ разобралась в кулинарных предпочтениях российских болельщиков

В преддверии ЧМ-2018 немецкое издание Süddeutsche Zeitung решило разобраться в кулинарных предпочтениях российских болельщиков. Оказалось, они любят солёненькое. Вяленая рыба, чипсы, соломка, сухарики, копчёный сыр с пивом или под водку — вот стандартный рацион посетителя футбольных стадионов, рассказывает газета в видео на своём сайте.

Для немецких футбольных болельщиков пиво и жареные колбаски — вещи незаменимые. В преддверии ЧМ в России мы хотим перенести в Германию частичку русской атмосферы. И где это лучше всего сделать? Конечно же, в российском супермаркете. Александр Вальгер показал нам, что русские пьют и едят во время футбольных матчей.



АЛЕКСАНДР ВАЛЬГЕР, руководитель филиала LEDO: Обычно мы покупаем русское пиво.



Оно вкуснее немецкого?



АЛЕКСАНДР ВАЛЬГЕР: Ну, как сказать, это дело вкуса. Но немецкое пиво, конечно же, тоже очень вкусное. К пиву прекрасно подходит обычная или вяленая рыба. Потому что она солёная. Это всё равно, что есть чипсы, орешки с пивом. Что-нибудь солёное.



Вернёмся к футболу. Как российские болельщики поддерживают свою команду?



АЛЕКСАНДР ВАЛЬГЕР: Они кричат «чемпион». Это то же самое, что champion.



Ну, с этим мы справимся. Продолжаем закупаться.



АЛЕКСАНДР ВАЛЬГЕР: Соломка и чипсы. Это сухарики. Со вкусом сыра, рыбы или помидоров.



И, конечно же, без водки не обойтись. Какая самая популярная?



АЛЕКСАНДР ВАЛЬГЕР: Вот эта, например. «Русский стандарт» <…> Копчёный сыр. Он тоже солёный. У него странный, но приятный вкус.



Подведём итоги. В России любят солёненькое. Итак. Ещё одна подсказка. Как далеко пройдёт российская сборная на ЧМ?



АЛЕКСАНДР ВАЛЬГЕР: В жизни я обычно никогда не делаю прогнозы, но надеюсь, что она займёт хотя бы третье место.



Ну что же. Мы желаем стране-хозяйке чемпионата ни пуха ни пера!



Дата выхода в эфир 11 июня 2018 года.