24 Horas: ЧМ-2018 даёт России шанс покончить с изоляцией и показать страну с лучшей стороны

После того как Олимпийские игры в Сочи омрачились допинговым скандалом, Чемпионат мира по футболу станет ещё одним шансом России покончить с изоляцией и показать страну с лучшей стороны, передаёт Canal 24 Horas TV. Канал отмечает, что потратив на чемпионат 11 миллиардов евро, Путин надеется улучшить имидж своей страны.

Впервые в истории Россия примет у себя Чемпионат мира по футболу, спорту, не пользующемуся широкой популярностью среди россиян, которых больше увлекают зимние виды спорта. Слава, к которой стремилась страна при организации Олимпийских игр в Сочи, оказалась в тени государственной системы использования допинга. Чемпионат мира даёт Кремлю ещё один шанс покончить с изоляцией и показать Россию с лучшей стороны, привлекая лучшие национальные сборные по футболу и их болельщиков в 11 российских городов.



Сочи, Казань и Калининград примут Испанию на своих стадионах во время группового этапа турнира. Три совершенно разных города, которые мы посетили, для того чтобы запечатлеть их светлые и тёмные стороны.



На базе в Краснодаре бережно относятся к газону. Здесь, как правило, проходят тренировки молодёжной команды одноимённого клуба, основанного российским миллионером всего десять лет назад. Тот факт, что выбор сборной Испании пал именно на базу «Краснодара», стал для клуба переломным моментом, к которому здесь относятся эмоционально и с гордостью.



МАКСИМ САВОСТИН, спортивный директор академии ФК «Краснодар»: Они (сборная Испании. — ИноТВ) чемпионы мира, Европы, и нам очень нравится то, как играет испанская сборная. Мы познакомимся со множеством известных игроков и расскажем нашим детям, что здесь размещались футболисты мирового уровня.



Королевская испанская футбольная федерация довольно быстро остановила свой выбор на этой базе, благодаря разнообразию тренировочных площадок, современной инфраструктуре и её расположению. Она находится на юге России, где климат приятнее, нежели в других регионах страны, и обладает удобной транспортной доступностью к городам, где пройдут матчи сборной Испании.



Краснодар, с населением почти в миллион человек, административная столица Северного Кавказа и историческая земля казаков. Известные отважной защитой границ империи, эти воины до сих пор поддерживают свои военные традиции. Здесь часто встречаются совместные патрули полицейских и казаков, представляющие собой часть жёсткого обеспечения безопасности ЧМ-2018.



НИКОЛАЙ ПЕРВАКОВ, первый заместитель атамана Кубанского казачьего войска: Несколько сотен казаков будут вести охрану порядка во время проведения ЧМ в Сочи, потому что город также находится в Краснодарском крае. Мы заключили соглашение с Министерством внутренних дел на совместное патрулирование.



Процветавших во времена царей, казаков преследовали и почти истребили в Советском Союзе. После распада СССР казаки вновь организовали общины, которые также называют войсками. При Путине это консервативное и националистическое ополчение вновь находится на вершине. В 2014 году порка казаками участниц Pussy Riot рядом с олимпийским объектом привела к международному скандалу. В настоящий момент защитники прав человека обеспокоены их присутствием на чемпионате мира.



СОФИЯ РУСОВА, журналистка: Мне кажется, Россия выглядит немного по-варварски, когда эти одетые в казачью форму люди избивают женщин и детей, мне становится в этот момент стыдно за свою страну.



15 июня на стадионе «Фишт» состоится матч сборной Испании против команды Португалии. Этот стадион, построенный для проведения церемоний открытия и закрытия зимним Олимпийских игр, был преобразован в футбольное поле. Он рассчитан более чем на 40 тысяч зрителей. Террасы стадиона выходят с одной стороны на Чёрное море, а с другой — на Кавказские горы.



ОЛЕГ ТРУШКИН, директор стадиона: Будут осуществляться все меры безопасности для создания комфортных условий, чтобы не допустить на стадион хулиганов. Для того чтобы люди чувствовали себя комфортно и ощущали атмосферу праздника.



Сочи, который ежегодно посещают шесть миллионов туристов, готов к наплыву болельщиков. У города есть подобный опыт и инфраструктура 2014 года, самых дорогих Олимпийских игр в истории, которые подвергались критике за спекуляцию, коррупцию и нанесение вреда окружающей среде.



АНАТОЛИЙ ПАХОМОВ, мэр Сочи: Всё, что страна вложила в город Сочи, с лихвой окупается, вся инфраструктура. Отели заполнены и пользуются спросом, они работают для людей.



150-километровое побережье делает Сочи вторым самым протяжённым городом мира с изобилием отелей и ресторанов. Помимо этого, в городе открыт первый ресторан испанской кухни. На центральном рынке мы встретились с двумя шеф-поварами из Барселоны, выбирающими русские продукты для своих рецептов.



РИКАРДО МАРТИНЕС, шеф-повар: Начиная с трески в чесночном соусе, заканчивая пирожками с моллюсками и рисом, всего понемногу, мы используем российские продукты и пытаемся достичь вкуса как в Испании, что, в конце концов, приведёт к успеху. Также как и на чемпионате мира, который в этом году мы точно выиграем.



Этот курортный город — традиционное место отдыха руководителей страны, начиная с Путина, заканчивая Сталиным, у которого в Сочи находилась дача, сейчас открытая для посещения. Советский диктатор приезжал сюда летом, не прекращая руководства страной. В этом доме были назначены самые жестокие чиновники, ответственные за массовые чистки. От режима террора особенно пострадали национальные меньшинства, такие как татары, мусульмане турецкого происхождения.



Сейчас татары вновь обладают определённой автономией в Республике Татарстан. Казань, столица Татарстана, примет на своём стадионе команды Испании и Ирана 20 июня. Этот город представляет собой модель сосуществования мусульман и православных христиан. Символом сосуществования является мечеть Кул-Шариф, расположенная в самом сердце Кремля, древней цитадели Казани.



ИЛЬФАР ХАСАНОВ, имам: Мы должны уважать обычаи других народов. В первую очередь мы должны доносить до людей нашу точку зрения языком, но не оружием.



Татарский язык является вторым по распространённости в России после русского и имеет статус государственного языка (в Республике Татарстан — ИноТВ). В школах Татарстана он являлся обязательным для изучения, однако при новой центристской политике Путина татарский язык стал факультативом. Это вызвало недовольство татарского сообщества.



ПАВЕЛ ШМАКОВ, директор школы: Мне кажется, очень важно, чтобы, когда татары учили татарский язык, русские не шли в это время играть в футбол. Мне кажется, очень важно, чтобы дети любили и уважали друг друга, вне зависимости от национальности.



Татарстан может похвастаться культурным богатством. Здесь надеются, что чемпионат мира позволит гостям города познакомиться с музеями, традициями и подлинной татарской кухней.



Матч сборных Испании и Марокко состоится 25 июня в Калининграде, самом западном городе России, анклаве, отделённом от остальной страны. Захваченный у Германии во время Второй мировой войны и являющийся местом рождения философа Эммануэля Канта, бывший Кёнигсберг, остался изолированным от России после распада СССР и приобретения независимости некоторыми бывшими республиками. Здесь расположен Балтийский флот России и развёрнуты ракетные комплексы «Искандер» в качестве ответной меры на расширения НАТО на восток.



ЭРИКА РЕЙХА, корреспондент Canal 24 Horas TV: Пожалуй, Калининград лучше всего отражает политическую ситуацию во время ЧМ-2018. Российский изолированный анклав, находящийся в центре Европы, где напряжённость в отношениях России и Запада напрямую влияет на его жителей.



По словам властей, геополитика не повлияет на проведение чемпионата. Здесь надеются воспользоваться ЧМ, для того чтобы открыться миру и придать импульс развитию туристического сектора.



АНТОН АЛИХАНОВ, губернатор Калининградской области: Гонконг — часть Китая, на территории которой также размещены ракетные комплексы. Тем не менее, это не мешает инвестициям в него. Площадь Калининградской области составляет 15 тысяч квадратных километров, и здесь есть место, куда инвестировать. У нас нет ракет на каждом углу.



На данный момент вся инфраструктура Калининграда к ЧМ-2018 создаётся на средства России. Например, новый стадион на месте прежде необитаемого болота или работы на Ленинском проспекте, которые призваны украсить советские здания с учётом немецких корней города.



АЛЕСКЕЙ МИЛОВАНОВ, журналист: Перед чемпионатом мира они реконструировали только переднюю стену, но внутри так и остались те же самые бедные советские дома. Очень маленькие и с плохой инфраструктурой, старыми трубопроводами и бедными людьми, живущими в них.



Путин потратил на чемпионат мира 11 миллиардов евро, ожидая получения не экономической прибыли, а улучшения имиджа. На протяжении месяца взгляды всего мира будут прикованы к России для обсуждения футбола, а не разногласий из-за Украины, Сирии или вмешательства в выборы.



Дипломатия и спорт сделают свою работу, пока болельщики мечтают об очередной победе сборной Испании в России.



Дата выхода в эфир 10 июня 2018 года.