Der Bund: президент Швейцарии приедет на ЧМ-2018 — и на уме у него не только футбол
Правительство Швейцарии, безусловно, поддержит национальную сборную страны на мировом первенстве по футболу в Российской Федерации, пишет Der Bund.
Так, например, матч швейцарцев против бразильцев, который пройдёт 17 июня в Ростове-на-Дону, посетит президент Швейцарии Ален Берсе, уточняет швейцарская газета.
Во время же игры против сборной Сербии в Калининграде на трибунах будет присутствовать глава Федерального департамента обороны, спорта и защиты населения Ги Пармелен.
Кроме того, на чемпионат мира по футболу в Россию, по всей вероятности, отправится министр финансов Швейцарии Ули Маурер, чтобы поддержать швейцарскую сборную на матче против команды Коста-Рики.
Как заявил пресс-секретарь Министерства финансов Швейцарии, у главы ведомства «большой интерес» к мировому первенству в Российской Федерации.
По мнению Der Bund, поездка президента Швейцарии Алена Берсе в Россию, возможно, посчитают «политически щекотливой», поскольку он стремится провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.
В настоящий момент пока нет ясности, пройдут ли переговоры, но Ален Берсе определённо подумывает встретиться с российским лидером во время своего пребывания в России, подтвердили в администрации президента Швейцарии.