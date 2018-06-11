Der Bund: президент Швейцарии приедет на ЧМ-2018 — и на уме у него не только футбол

На мировом первенстве по футболу в России швейцарская сборная без поддержки руководства своей страны не останется, пишет Der Bund. Так, например, на трибунах стадиона во время матча швейцарцев против бразильцев будет присутствовать президент Швейцарии Ален Берсе, который планирует не только поболеть за соотечественников, но и встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным, отмечает издание.

Правительство Швейцарии, безусловно, поддержит национальную сборную страны на мировом первенстве по футболу в Российской Федерации, пишет Der Bund.

Так, например, матч швейцарцев против бразильцев, который пройдёт 17 июня в Ростове-на-Дону, посетит президент Швейцарии Ален Берсе, уточняет швейцарская газета.

Во время же игры против сборной Сербии в Калининграде на трибунах будет присутствовать глава Федерального департамента обороны, спорта и защиты населения Ги Пармелен.

Кроме того, на чемпионат мира по футболу в Россию, по всей вероятности, отправится министр финансов Швейцарии Ули Маурер, чтобы поддержать швейцарскую сборную на матче против команды Коста-Рики.

Как заявил пресс-секретарь Министерства финансов Швейцарии, у главы ведомства «большой интерес» к мировому первенству в Российской Федерации.

По мнению Der Bund, поездка президента Швейцарии Алена Берсе в Россию, возможно, посчитают «политически щекотливой», поскольку он стремится провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

В настоящий момент пока нет ясности, пройдут ли переговоры, но Ален Берсе определённо подумывает встретиться с российским лидером во время своего пребывания в России, подтвердили в администрации президента Швейцарии.