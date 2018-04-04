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Blick: швейцарский политик призвала к диалогу с Россией и снятию санкций

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В отличие от многих стран ЕС Швейцария отказалась высылать российских дипломатов после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля, пишет Blick. Кроме того, президент комиссии по внешней политике Национального совета Швейцарии Элизабет Шнайдер-Шнайтер призвала к «диалогу с Москвой» и снятию санкций «по политическим и экономическим причинам».
Blick: швейцарский политик призвала к диалогу с Россией и снятию санкций
Reuters

После отравления российского экс-шпиона Сергея Скрипаля правительство Великобритании выслало российских дипломатов, и многие страны ЕС последовали за ней, проявив солидарность, пишет журналист Blick Симон Марти. Однако Швейцария, к примеру, проявила сдержанность. Федеральный совет Швейцарии «обсудил и осудил» покушение на жизнь Скрипаля, однако российские дипломаты не были высланы из страны.

Президент комиссии по внешней политике Национального совета Швейцарии Элизабет Шнайдер-Шнайтер пошла ещё дальше и призвала к «диалогу с Москвой». Кроме того, она призвала снять санкции против России.
 
«Мы должны отказаться от санкций как по политическим, так и по экономическим причинам», — подчеркнула Шнайдер-Шнайтер. Политик также высказалась за то, чтобы вернуть русским право голосования в Совете Европы. Если Москва будет исключена из Страсбурга, то «русскому народу будет оказана медвежья услуга», резюмировала швейцарский политик.
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источник
Blick Швейцария Европа
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