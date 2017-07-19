Watson: русские — любители по сравнению с американскими мастерами плести интриги на выборах В XX веке США гораздо чаще, чем Россия, вмешивались в выборы в других странах, пишет Watson. Как отмечает швейцарское издание, Соединённые Штаты ответственны за 81 из 117 зафиксированных интервенций в демократический процесс иностранных государств. 19 июля 2017 Watson

«Кошмар стал явью»: на обложке Spiegel появился Путин с шевелюрой Трампа Der Spiegel разместил на обложке своего мартовского номера карикатуру на «Путина с шевелюрой Трампа», сообщает Watson. По мнению швейцарского издания, новая обложка немецкого журнала «сделала кошмарные сны явью». 4 марта 2017 Watson

Watson: «Газпром» подарил Путину еще один повод для радости «Газпром» превзошел советские и российские показатели по продажам газа в Европу, сообщает Watson. По словам российского президента Владимира Путина, компания ежедневно поставляет в западную часть Евразийского континента более 600 миллионов кубометров голубого топлива. У главы Кремля определенно есть повод для радости, отмечает швейцарское издание. 6 декабря 2016 Watson