Watson
Watson: русские — любители по сравнению с американскими мастерами плести интриги на выборах
В XX веке США гораздо чаще, чем Россия, вмешивались в выборы в других странах, пишет Watson. Как отмечает швейцарское издание, Соединённые Штаты ответственны за 81 из 117 зафиксированных интервенций в демократический процесс иностранных государств.
«Кошмар стал явью»: на обложке Spiegel появился Путин с шевелюрой Трампа
Der Spiegel разместил на обложке своего мартовского номера карикатуру на «Путина с шевелюрой Трампа», сообщает Watson. По мнению швейцарского издания, новая обложка немецкого журнала «сделала кошмарные сны явью».
Watson: «Газпром» подарил Путину еще один повод для радости
«Газпром» превзошел советские и российские показатели по продажам газа в Европу, сообщает Watson. По словам российского президента Владимира Путина, компания ежедневно поставляет в западную часть Евразийского континента более 600 миллионов кубометров голубого топлива. У главы Кремля определенно есть повод для радости, отмечает швейцарское издание.
Американский эксперт: Непредсказуемая Россия для Запада опаснее, чем ИГ
«Непредсказуемая» Россия, обладающая ядерным, химическим и биологическим оружием, для Запада гораздо опаснее ИГ, заявил в интервью швейцарскому изданию Watson американский политолог Митчелл Оренстайн. Также, по словам эксперта, в Сирию Москва «вторглась» не для борьбы с террористами, а лишь ради «экономических интересов» - для того, чтобы помешать другим ближневосточным странам в экспорте газа на Запад и тем самым устранить своих конкурентов на мировом энергетическом рынке.