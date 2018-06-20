«Настоящие герои ЧМ-2018»: Watson восхитился «образцовыми действиями» японских болельщиков

Сцена, которая развернулась на трибунах стадиона в Саранске по окончанию матча чемпионата мира по футболу Япония — Колумбия, просто восхищает, пишет Watson. После победы «синих самураев» японские болельщики собрали за собой мусор и своими «образцовыми действиями даже заразили фанатов команды-соперника», поясняет швейцарский новостной портал.
Вот они — «настоящие герои» мирового первенства по футболу в Российской Федерации, пишет Watson.
«Сцена, которая развернулась за пределами футбольного поля, просто восхищает: после победы сборной Японии над Колумбией японские болельщики собрали за собой мусор и своими образцовыми действиями даже заразили фанатов команды-соперника», — поясняет швейцарский новостной портал.
Болельщики сборной Японии продемонстрировали, как ещё можно вести себя на чемпионате мира по футболу в России, продолжает Watson. В течение 90 минут фанаты «синих самураев» «создавали отличное настроение зрителям на стадионе, а уже после окончания игры создали отличное настроение уборщикам».
После финального свистка арбитра десятки японцев вместо того, чтобы в радостном настроении отправиться праздновать победу, взяли в руки мусорные мешки и самостоятельно прибрали свой фанатский сектор на стадионе в Саранске, отмечает портал.
При этом «уборочной лихорадкой заразились» не только болельщики сборной Колумбии, которым, кстати, «было что переварить» после поражения от Японии. Несколькими часами позднее, по окончанию матча Сенегал — Польша, пример с японцев взяли и сенегальские болельщики, которые также вооружились мешками и собрали за собой мусор, подчёркивает Watson.
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