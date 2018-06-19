Heute: швейцарские болельщики чуть не остались без ночлега в России из-за проблем с географией

Около 1300 км — такую «географическую оплошность» допустила при заказе номеров в гостинице группа болельщиков из Швейцарии, приехавшая в Россию поддержать национальную сборную в первой игре против Бразилии, пишет Heute. Вместо того чтобы забронировать отель в Ростове-на-Дону, где и прошёл матч, швейцарцы остановили свой выбор на Ростове Великом, поясняет австрийское издание.
«Похоже, Россия даётся швейцарцам нелегко», — подшучивает над соседями журналист австрийской газеты Heute.
В то время как одна группа швейцарских болельщиков едва не заехала «в зону боевых действий», другая элементарно перепутала города, бронируя отель в Российской Федерации, поясняет издание.
«Около 1300 километров — такова географическая оплошность», которую допустила при заказе номеров в гостинице компания футбольных фанатов из Швейцарии, которая хотела поддержать национальную сборную в первой игре групповой стадии чемпионата мира по футболу против Бразилии. Вместо того чтобы забронировать отель в Ростове-на-Дону, где, собственно, и прошёл матч, швейцарцы остановили свой выбор на гостинице в Ростове Великом, уточняет Heute.
Приехали швейцарские болельщики всё-таки в «правильный Ростов» и даже нашли улицу, на которой должен был находиться отель. Самой гостиницы там, правда, не оказалось, отмечает австрийская газета.
«Иностранные туристы, которые приехали поддержать сборную Швейцарии, позвонили нам и объяснили, что они ищут свой отель», — цитирует Heute представителя полиции Ростова-на-Дону.
В свою очередь, сотрудники полиции объяснили, что болельщики попросту перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим, а затем помогли швейцарцам найти место для ночлега, пишет издание.
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