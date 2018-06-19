CNN: болельщики из США и Китая скупили билеты на ЧМ-2018

Тот факт, что сборные Китая и США не сумели квалифицироваться на чемпионат мира этого года, не помешал китайским и американским болельщикам скупить билеты на матчи ЧМ-2018 в России, сообщает CNN. Отмечается, что больше представителей этих стран билетов купили лишь сами россияне.

Тот факт, что сборные Китая и США не сумели квалифицироваться на чемпионат мира этого года, не помешал китайским и американским болельщикам скупить билеты на матчи ЧМ-2018 в России, сообщает CNN.

Обнародованная ФИФА статистика свидетельствует, что американцы и китайцы не только входят в десятку лидеров по приобретению билетов, но и уступают в данном вопросе лишь россиянам.

Вместе с тем болельщики из некоторых стран, например из Англии, традиционно следующие за своей сборной, показали куда меньшую явку. Ожидается, что ЧМ-2018 в России посетят всего 10 тыс. английских болельщиков, что связано с обвинениями Лондона в адрес Москвы в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также с опасениями столкновений с фанатами из России.

При этом телеканал объясняет интерес американцев к международному турниру этого года их родственными или культурными связями с латиноамериканскими странами, чьи команды соревнуются на мундиале.

В свою очередь, многие китайцы, заполонившие улицы Москвы, признаются, что приехали поддержать действующих чемпионов мира сборную Германии.

«Мы приехали из Китая ради сборной Германии. Мне очень нравится, как немцы играют», — признался CNN один из болельщиков.

При этом на сайте телеканала подчёркивается, что билеты далеко не на все матчи были распроданы. В частности, пустовала значительная часть сидений стадиона в Екатеринбурге, где встречались сборные Уругвая и Египта. По словам представителей ФИФА, это связано с неявкой многих из тех, кто приобрёл билеты.

Тем не менее, отмечается, что, по данным ФИФА, явка на первые 11 игр турнира составила 97,2%.

CNN отмечает, что всё меньше болельщиков из традиционных футбольных стран приобретают билеты на ЧМ, уступая место толпам фанатов из стран, чьи команды не участвуют в турнире.

По мнению бывшего игрока американской сборной Хита Пирса, это свидетельствует о глобализации футбола и всеобщей популярности чемпионата мира.

«Это новая тенденция: национальные команды стали глобальными брендами, также как и многие футбольные клубы. Множество людей по всему миру смотрят на игру команд и хотят их поддержать. Поэтому они приезжают, чтобы поддержать команду, даже если она не из их родной страны», — приводит CNN слова Пирса.