20 minutes: «картонный» мексиканец покоряет российский мундиаль

На проходящем в России чемпионате мира по футболу, по всей видимости, скоро появится новая звезда — болельщик из Мексики, сделанный из картона, сообщает 20 minutes. При помощи такого своеобразного аватара друзья мексиканца Хавьера дали ему возможность отправиться на турнир в Россию, поскольку его не отпустила его вторая половина.
Мексиканские болельщики явно не картонные — празднуя гол своей команды в матче с Германией на чемпионате мира, они радовались так, что своими прыжками вызвали на родине землетрясение, пишет 20 minutes. Впрочем, оговаривается обозреватель издания, один из них всё же сделан именно из картона — и он сейчас находится в России.
Этого «фаната» зовут Хавьер, и на нём — футболка с надписью на испанском «Меня жена не пустила». Дело в том, что болельщику, картонное воплощение которого сейчас путешествует по российским просторам, действительно не позволила поехать на чемпионат супруга, говорится в материале. Друзья Хавьера не растерялись и своими руками сделали для него вот такой аватар — а теперь, уже прибыв в Россию, повсюду носят его с собой.
Таким образом болельщик уже смог побывать везде — и в фан-зоне, и в отеле, и в компании аргентинских и колумбийских фанатов, пишет автор статьи. «Вопреки — а может и благодаря — отсутствию на турнире, мексиканец уже становится его звездой», — иронизирует журналист. Хронику похождений картонного фаната ведут на специально созданной для этого странице в соцсети Facebook.
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