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NBC: ради любимого футбола болельщики из Хорватии 15 дней крутили педали

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Пятеро футбольных болельщиков из Хорватии проехали 1,5 тыс. км на велосипедах от Загреба до Калининграда ради матча своей команды в рамках ЧМ-2018, сообщает NBC. Отмечается, что проводя в пути по десять часов в сутки, болельщики добрались до Калининграда за 15 дней.
NBC: ради любимого футбола болельщики из Хорватии 15 дней крутили педали
Reuters

Пятеро футбольных болельщиков из Хорватии проехали 1,5 тыс. км на велосипедах от Загреба до Калининграда, для того чтобы посетить матч своей команды против сборной Нигерии в рамках ЧМ-2018, сообщает NBC.

Хорватских болельщиков не остановили даже препятствия на этом пути, например сломанный мост. Добравшись до места назначения, мужчины отправились в бар отпраздновать свой успех.

При этом на сайте телеканала отмечается, что проводя в пути в день по десять часов, мужчины добрались до Калининграда за 15 дней, проехав по территории Словении, Венгрии, Словакии, Чехии и Польши.

Один из тех, кто принял участие в велопробеге, 46-летний адвокат Фрейн Лукович утверждает, что для него подобные заезды на дальние расстояния не редкость.

«Я планирую отправиться в кругосветное путешествие, так что это лишь подготовка к нему», — заявил Лукович. Шесть лет назад у него был диагностирован рак кожи, и теперь он, можно сказать, вернулся к жизни.

«Многие называют это безумием, но мы просто обычные парни, для которых велосипед стал хобби. И мы думаем, что нам такое по плечу, мы этот путь осилили», — приводит NBC слова болельщика из Хорватии. 

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источник
NBC США Северная Америка
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