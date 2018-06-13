France 24: к ЧМ-2018 россиян вернули за школьную парту — изучать язык Шекспира

В России мало людей говорят на английском языке, отмечает France 24, поэтому к чемпионату мира по футболу во многих организациях, которые будут работать с иностранными болельщиками, стали проводить дополнительные уроки языка Шекспира. Так, например, подучить английский решили сотрудники РЖД, кассиры и водители такси.

Эти работники Российских железных дорог вернулись за школьную скамью. Их цель — выучить английский язык, чтобы встречать иностранных болельщиков, которые приедут на чемпионат мира — 2018.



ДАНИИЛ КОШЕМАН, сотрудник безопасности РЖД: В контексте общения с болельщиками я смогу им дать информацию, что им нужно делать, куда им нужно идти. Ответить на вопросы, которые будут у них возникать непосредственно на месте.



Как и Даниил, многие россияне взялись за язык Шекспира: кассиры, водители такси и даже стриптизёрши. В этом клубе уроки английского языка теперь обязательны.



ЛАКИ ЛИ, владелец клуба Golden Girls: И вот тогда я сказал: давайте мы сделаем уроки английского языка для тех людей, которые у нас работают. Сначала многие воспротивились, сказали: «Ну что это? Почему мы обязаны ходить на английский язык?» Я сказал: «Так! Мы миролюбивая нация, и мы должны сказать это всему миру через чемпионат мира по футболу».



Эти уроки — хороший способ поднять уровень знания английского языка в стране. Сегодня на этом языке говорит очень мало россиян.



Дата выхода в эфир 11 июня 2018 года.