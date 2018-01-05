Tages-Anzeiger: общая оборонная стратегия сплотит страны ЕС против России Страны Евросоюза будут более тесно сотрудничать в сфере обороны, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger. Причиной такого решения стали агрессивные действия России и активная модернизация российской армии на фоне нехватки современных вооружений и подготовленных кадров в войсках европейских стран. Совместная оборонная стратегия поможет им сплотиться, однако создания полноценной армии ЕС в ближайшем будущем не предвидится. 5 января 2018 Tages-Anzeiger

Tages-Anzeiger: антидопинговые функционеры портят настроение участникам ЧМ-2018 Непрекращающиеся обвинения в применении допинга в России «портят настроение» всем участникам грядущего чемпионата мира по футболу 2018 года, пишет Tages-Anzeiger. Несмотря на давление антидопинговых функционеров, ФИФА остаётся «пассивной» и не применяет санкции в отношении Москвы, так как имеет с Россией бизнес-контракты и видит в ней свой «целевой рынок», отмечает издание. 4 декабря 2017 Tages-Anzeiger

Tages-Anzeiger: страх Запада сделал из Путина супермена На Западе принято считать, что Кремль сопричастен каждому кризису, однако эти подозрения лишь ослабляют западные страны, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger. У России недостаточно возможностей и интереса для того, чтобы вмешиваться во все проблемы других стран и стремиться к мировому господству, но подобные обвинения со стороны Запада уже сами по себе превращают Путина во всесильного супермена. 25 ноября 2017 Tages-Anzeiger

Американский правозащитник: санкции Запада уносят жизни сирийцев и мешают восстановлению страны Необходимо положить конец экономической войне Запада против Сирии, заявил в интервью Tages-Anzeiger глава американского подразделения Christian Solidarity International Джон Эйбнер. На приближённых Башара Асада санкции не оказали должного эффекта, тогда как простые сирийцы умирают из-за нехватки медикаментов. Более того, они существенно тормозят процесс восстановления страны, констатировал правозащитник. 6 ноября 2017 Tages-Anzeiger

Tages-Anzeiger: такое бывает нечасто — на рынке появился новый ходовой товар made in Russia Российские С-400 «Триумф» определённо слишком тяжёлые, чтобы клиенты буквально вырывали их из рук, пишет Tages-Anzeiger. «Страстно желаемый товар made in Russia» — такое бывает нечасто. Тем не менее за новейшим зенитно-ракетным комплексом выстраивается настоящая очередь, подчёркивает швейцарская газета. 12 октября 2017 Tages-Anzeiger

Tages-Anzeiger: Швеция ответит России ударом на удар В Швеции стартовали крупнейшие за 23 года военные учения «Аврора-17», сообщает Tages-Anzeiger. Таким образом скандинавское королевство готовится отражать «российское вторжение» и отвечать «ударом на удар». Как заверил шведский министр обороны Петер Хультквист, Москве больше не удастся отработать сценарий ядерной бомбардировки Стокгольма. 12 сентября 2017 Tages-Anzeiger

Tages-Anzeiger: «хакеры Путина» заставили Запад биться в истерике Предупреждения о российских кибератаках на Западе всё больше походят на истерию, пишет Tages-Anzeiger. Уже одни слухи о том, что такие хакерские группы, как Fancy Bears или Guccifer 2.0, якобы действуют по приказу Москвы, «делают Путина и его спецслужбы сильнее», констатирует швейцарская газета. 12 сентября 2017 Tages-Anzeiger

Tages-Anzeiger: Россия становится мировой житницей на горе американским фермерам Россия снова становится житницей мира, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger. Она уже превзошла США по экспорту пшеницы, а в этом году должна потеснить Евросоюз и стать крупнейшим экспортёром зерна в мире. Более того, крупные поставщики, такие как Россия или Бразилия, наводняют рынок дешёвым сырьём на радость потребителям и к разочарованию американских фермеров, страдающих от низких цен на пшеницу, кукурузу и сою. 12 мая 2017 Tages-Anzeiger

Правнук Александра II: России нужна сильная власть — неважно, царь или президент Оптимальной формой правления для России является конституционная монархия, заявил в интервью Tages-Anzeiger правнук Александра II Ханс-Георг Юрьевский. По его мнению, сейчас эта идея ещё непопулярна, однако в будущем всё изменится. Кроме того, потомок Романовых поддержал присоединение Крыма к России, напомнив о том, что его предки тоже проливали кровь за полуостров. 15 марта 2017 Tages-Anzeiger

Экс-президент Латвии: когда Путин чувствует слабость, он требует больше Запад боялся спровоцировать Россию — и в результате она ввела свои войска в Грузию и на Украину, заявила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в интервью немецкой газете Tages-Anzeiger. По её словам, Владимир Путин может быть очень дружелюбным и обаятельным, когда его воспринимают всерьёз, однако если он чувствует слабость, то начинает требовать больше. 9 марта 2017 Tages-Anzeiger