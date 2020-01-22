Швейцарские СМИ сообщили о поимке двух «сантехников-шпионов» из России

Летом 2019 года швейцарская полиция задержала двух граждан России, подозреваемых в шпионаже, сообщает Tages-Anzeiger. По информации СМИ, они якобы готовились к слежке за политиками и представителями бизнеса на Всемирном экономическом форуме. Но из-за отсутствия доказательств какой-либо противоправной деятельности их отпустили без возбуждения уголовного дела, отмечает швейцарское издание.

В преддверии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе швейцарская полиция задержала двух россиян, подозреваемых в шпионаже*, сообщает Tages-Anzeiger. Они приехали в страну ещё летом прошлого года. По имеющейся информации, они готовились к слежке за политиками и представителями бизнеса, которые приедут на ВЭФ. Предполагаемыми целями могли быть глава Белого дома Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель или критик Кремля Билл Браудер.

Правоохранительные органы Швейцарии вышли на предполагаемых шпионов в августе 2019-го, продолжает издание. Полиция проверила их документы. Один из них сказал, что работает сантехником, но у него, а также его спутника нашли дипломатические паспорта. Впрочем, пресс-секретарь российского посольства в Берне Станислав Смирнов заявил, что дипломатические паспорта получают не только сотрудники Министерства иностранных дел.

Полицейских ещё сильнее удивило, что мастера собирались остаться в стране на три недели с 8 по 28 августа. «Это дорого для тех, кто якобы зарабатывает деньги установкой труб и ремонтом туалетов в России», — поясняет издание. При этом никакой аккредитации как дипломаты они в Швейцарии не получали, так что иммунитет на них не распространялся. Сами же «сантехники-дипломаты» настояли на том, чтобы им предоставили особые права, а российские представители пригрозили последствиями в случае их задержания.

Но до этого не дошло. Из-за отсутствия доказательств противоправной деятельности их отпустили без запрета на въезд в страну. Оба подозреваемых позже уехали из Швейцарии. После инцидента прокуратура Берна никаких уголовных дел против них не возбуждала.



