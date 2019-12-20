CBC: Верховный суд в Оттаве подтвердил канадское гражданство детей российских шпионов

Верховный суд Канады вынес решение о том, что родившиеся в Торонто дети российских шпионов Александр и Тимоти Вавиловы являются канадскими гражданами, пишет CBC.

Александр Вавилов, как отмечается в статье в четверг «вздохнул с облегчением» после того, как Верховный суд Канады объявил его гражданином страны, положив тем самым конец затянувшейся правовой баталии.

«Облегчение, которое я испытал, читая решение Верховного суда, неописуемо, — подчеркнул Александр в своём заявлении, которое было опубликовано его адвокатом. — Это признание того, что я канадец не только по своим ощущениям, но и перед лицом закона».

Верховный суд таким образом поддержал решение Федерального апелляционного суда, который ранее подтвердил гражданство не только 25-летнего Александра, но и его 29-летнего брата Тимоти.

И хотя вопрос о гражданстве последнего рассматривается отдельно, однако, по словам адвоката обоих братьев, решение в отношении Александра также применимо и к Тимоти.

Как напоминает CBC, они оба родились в Канаде. Их родители Андрей Безруков и Елена Вавилова работали на российскую разведку под именами Дональда Ховарда Хитфилда и Трейси Энн Фоули. Их арестовали девять лет назад в США за шпионаж в пользу России. Именно тогда Хатфилд и Фоули признали, что их настоящие имена — Андрей Безруков и Елена Вавилова.

Позднее обоих отправили в Москву в рамках обмена шпионами.

Александр, который закончил в России университет, сменил фамилию на Вавилов по совету канадских официальных лиц, чтобы иметь возможность получить канадский паспорт.

Однако в августе 2014 года возникла проблема. Власти Канады заявили ему, что Оттава больше не признаёт его своим гражданином. Ему объяснили, что на момент его рождения его родители работали на иностранное правительство, поэтому он не может претендовать на канадское гражданство. Федеральный суд Канады поддержал это решение. Однако в июне 2017 года апелляционный суд его отменил.

В частности, апелляционный суд посчитал, что Закон о гражданстве, на который ссылались канадские власти, неприменим к детям шпионов, поскольку в нём речь идёт о дипломатах и их отпрысках, а у Александра и Тимоти не было дипломатических привилегий и иммунитета во время пребывания в Канаде.