CBC: канадский профессор получил от Путина награду — а заодно обсудил хоккей и собак

Профессор русской литературы Мемориального университета Ньюфаундленда и почётный консул России в Ньюфаундленде и Лабрадоре Джон Дюррант рассказал CBC о том, как прошла его беседа с Владимиром Путиным после церемонии вручения ордена Дружбы в День народного единства в Кремле. Разговор шёл о хоккее и собаках, и Владимир Путин проявил себя как «очень внимательный» слушатель, отмечает Дюррант.

Делегатов из Канады едва ли в последнее время можно назвать «желанными гостями в богато украшенных залах московского Кремля» — и тем примечательнее стал состоявшийся на прошлой неделе визит в российскую столицу профессора русской литературы Мемориального университета Ньюфаундленда и почётного консула России в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Джона Дюрранта, пишет сайт CBC. Как подчёркивается в материале корпорации, Дюррант стал «почётным гостём» российского президента Владимира Путина на специальном приёме в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца по случаю Дня народного единства — и был награждён орденом Дружбы.



«Кто мог представить, что я здесь окажусь? Это удивительный момент, — заявил Дюррант в интервью каналу CBC News в Кремле. — Что тут скажешь? Это большая честь».



По данным CBC, Дюррант был награждён орденом Дружбы за десять лет службы почётным консулом России в городе Сент-Джон (столица Ньюфаундленда и Лабрадора). Как отмечал сам Дюррант, на этом посту ему приходилось заниматься всем подряд — он, к примеру, помогал попавшим в беду российским морякам и хоккеистам, а также сопровождал официальные российские делегации в поездках по Ньюфаундленду и Лабрадору. Кроме того, он оказывал поддержку семьям русских рыбаков, погибших у канадских берегов, принимал команды заходивших в Сент-Джон российских кораблей и организовывал поездки в Россию для студентов из Канады, изучавших русский язык. По мнению профессора, российское правительство изначально предложило ему позицию консула, поскольку знало, что он долго работал переводчиком и «экспертом по русскому языку».



Во время благодарственной речи после вручения ему ордена Дружбы Дюррант пообещал упорно трудиться, с тем чтобы «наладить понимание между нашими народами», отмечается в материале CBC.



После награждения Дюррант побеседовал с Владимиром Путиным наедине, и их общение продолжалось целый час, говорится в статье. В интервью CBC профессор не стал подробно рассказывать о содержании этой беседы, отметив, что это будет «нарушением протокола», однако признался, что обсудил с российским президентом сначала хоккей, а затем — собак. «Когда он узнал, что я — из Сент-Джона, он стал говорить о собаках — ну, из-за лабрадоров. Если не ошибаюсь, его любимым домашним животным была лабрадор по кличке Конни», — цитируют Дюрранта в материале. Почётный консул также отметил, что Путин — «очень внимательный слушатель».



Как позже написал Дюррант в электронном письме CBC, он глубоко убеждён в том, что Канада должна налаживать отношения с Россией и «нарабатывать доверие посредством положительного и эффективного сотрудничества», поскольку между странами есть много общего. Вместе с тем, официальный курс Оттавы в отношении Москвы с 2014 года складывается «диаметрально противоположным образом» — Канада в ответ на «аннексию» Россией Крыма* прекратила большую часть контактов с Кремлём на самом высоком правительственном уровне, а также ввела санкции в отношении целого ряда российских компаний и граждан.



По мнению господина Дюрранта, подобная политика не является эффективной. «Если посмотреть на то, как Россия реагирует на санкции, на ум приходит лишь одно русское выражение: «Не бывать бы гвоздю в стене, да молот вогнал», — отметил он в своём письме CBC. Признав, что у Канады всё же имеются определённые «предметы противоречий», Дюррант подчеркнул, что уделяет основное внимание своей роли по оказанию помощи отдельным россиянам, когда те оказываются в Канаде.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).