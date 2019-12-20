Times: США укрепляют оборону перед нашествием диких свиней из Канады
Американские власти готовятся защитить страну от полчищ диких свиней, которые расплодились в канадских прериях и угрожают пересечь границу. Возможные меры борьбы включают использование самолётов и наблюдателей с приборами ночного видения и тепловизионными камерами при поддержке наземных групп с винтовками и собаками, чтобы охотиться на этот вид кабанов, которые, как утверждается, представляют угрозу для скота, сельскохозяйственных культур и инфраструктуры, сообщает The Times.
Обитающие в Канаде дикие свиньи, которые представляют собой помесь европейских вепрей и домашних свиней, — «уникальный инвазивный вид», говорит представитель Минсельхоза США Дейл Нолти. По его словам, они наносят огромный вред сельскому хозяйству, разрушают дороги и ограды.
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