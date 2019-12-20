Times: США укрепляют оборону перед нашествием диких свиней из Канады

США готовятся встретить полчища канадских диких свиней во всеоружии. Для борьбы с кабанами, которые представляют угрозу инфраструктуре и сельскому хозяйству, власти страны планируют использовать авиацию, наблюдателей с приборами ночного видения и наземные группы охотников с собаками, передаёт The Times.

Американские власти готовятся защитить страну от полчищ диких свиней, которые расплодились в канадских прериях и угрожают пересечь границу. Возможные меры борьбы включают использование самолётов и наблюдателей с приборами ночного видения и тепловизионными камерами при поддержке наземных групп с винтовками и собаками, чтобы охотиться на этот вид кабанов, которые, как утверждается, представляют угрозу для скота, сельскохозяйственных культур и инфраструктуры, сообщает The Times.

Обитающие в Канаде дикие свиньи, которые представляют собой помесь европейских вепрей и домашних свиней, — «уникальный инвазивный вид», говорит представитель Минсельхоза США Дейл Нолти. По его словам, они наносят огромный вред сельскому хозяйству, разрушают дороги и ограды.

Эти дикие кабаны переносят болезни, пожирают урожай и наносят значительный ущерб автомобилям при столкновении на дороге. Их даже обвиняют в уничтожении истребителя F16 стоимостью $16 млн. В 1988 году опытный пилот был вынужден катапультироваться, когда две свиньи заблокировали взлётно-посадочную полосу во Флориде, отмечает издание.

Ещё одна разновидность диких свиней долгое время обитает на юге США. В 2004 году в штате Джорджия было убито одно такое животное по прозвищу Свинзилла весом 800 фунтов (примерно 363 кг. — ИноТВ) и с клыками длиной два фута (более 0,6 м. — ИноТВ). Кроме того, одна техасская компания предлагает клиентам возможность расстреливать этот вид кабанов с борта вертолёта из пулемёта, обращает внимание The Times.

По словам издания, когда-то считалось, что эти свиньи не смогут выжить далеко на севере, но канадский вид опроверг эту гипотезу. По некоторым данным, у них выросли пушистые шубы, и зимой они начали вырывать в снегу изолированные норы, которые иногда называют «пиглу».

Эти животные были завезены в Канаду в 1980-х и 1990-х для охоты и в попытке диверсифицировать сельское хозяйство. В результате популяция диких свиней, которые иногда смешивались с домашними, значительно увеличилась, и они сбежали с ферм в прерии.

В прошлом месяце фермеры и чиновники из США и Канады провели «саммит по диким свиньям» в Монтане. Они призывали граждан сообщать об обнаружении животных и пообещали не допустить их распространения, подчёркивает The Times.