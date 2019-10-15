Bloomberg: свиная чума в КНДР ставит под угрозу продовольственную безопасность страны

Африканская свиная чума распространилась почти по всей территории КНДР, пишет Bloomberg, ссылаясь на заявления представителей южнокорейских властей. Издание отмечает, что широкое распространение вируса может серьёзно ударить по продовольственной безопасности Северной Кореи, поскольку стране непросто будет найти альтернативу свинине.

Согласно официальным данным, эпидемия среди свиней, поразившая Восточную Азию, не коснулась КНДР, пишет Bloomberg. Однако недавние находки вызвали опасения, что Пхеньян скрывает распространение африканской свиной чумы.

Согласно информации издания, недавно в демилитаризованной зоне, отделяющей КНДР от Южной Кореи, были найдены пять мёртвых диких кабанов. По утверждениям южнокорейских властей, все они имели вирусное заболевание: существуют подозрения, что смертельный вирус пришёл с северокорейской территории, где, согласно неофициальным данным, распространение заболевания вышло из-под контроля.

По словам депутата южнокорейского Национального собрания Ли Хе Хун, африканская свиная чума распространилась почти по всей территории КНДР. Bloomberg напоминает, что в мае нынешнего года северокорейское министерство сельского хозяйства сообщило о вызванной вирусом гибели 22 свиней на одной из ферм к северу от Пхеньяна, однако дальнейших отчётов не поступало.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) намерена отправить в КНДР своего делегата и ждёт одобрения северокорейской стороны. Как отмечает издание, широкое распространение свиной чумы может сильно ударить по состоянию продовольственной безопасности КНДР.

Свинина составляет 80% от всех белковых продуктов в Северной Корее, пишет Bloomberg, ссылаясь на слова одного из северокорейских перебежчиков: найти альтернативный источник белка будет трудно.

Как отмечает издание, вирус угрожает распространиться на весь Корейский полуостров, а также может попасть на территорию соседних с КНДР Китая и России. Сейчас южнокорейские власти осуществляют проверки диких свиней, а также водоёмов и почвы в приграничной с КНДР зоне. Согласно информации Bloomberg, Сеул несколько раз предлагал своим северным соседям объединить усилия по недопущению распространения вируса, однако эти запросы остались без ответа.