Bild: в Копенгагене собираются запретить красное мясо — из любви к климату

В Копенгагене хотят запретить красное мясо, потому что оно наносит вред климату, пишет немецкий таблоид Bild. С такой инициативой выступила глава Департамента культуры датской столицы Франциска Розенкильде. Её предложение вычеркнуть говядину и телятину из рациона детских садов и общественных столовых пользуется в Копенгагене широкой поддержкой.

В столице Дании скоро станет меньше красного мяса, предостерегает немецкий таблоид Bild. Как сообщает издание, глава Департамента культуры в Копенгагене Франциска Розенкильде потребовала запретить готовить его в детских садах и общественных столовых — из любви к окружающей среде.

«Красное мясо наносит вред нашему климату, — убеждена Розенкильде. — Дома вы можете есть, что хотите. Но как сообщество мы несём ответственность за изменение климата. Поэтому я предлагаю убрать его из всех рационов питания, за которые отвечает город Копенгаген».

Впрочем, пока не известно, какие конкретно виды мяса подвергнутся запрету, отмечает немецкий таблоид. В интервью датской газете Розенкильде косвенно упомянула говядину и телятину. Однако в гастрономии к красному мясу причисляются также некоторые части свинины и курятины, подчёркивает издание.

Это предложение глава культурного департамента Копенгагена собиралась вынести на голосование с уполномоченными представителями гражданского представительства. Как поясняется в статье, в данный момент город разрабатывает план по сокращению расходов на продовольствие на 25% к 2025 году. Между тем, даже предварительные опросы показали, что предложение Розенкильде пользуется поддержкой всех партий и сторон.

Исключением должны стать дома престарелых и больницы — то есть такие учреждения, в которых проживающие там принимают пищу по три раза в день. Убрать красное мясо планируется только из столовых и учреждений, отвечающих за предоставление лишь части дневного рациона, уточняет немецкий таблоид Bild.