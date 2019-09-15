Bild: немцы ежегодно выбрасывают 12 млн тонн еды — политики предлагают обязать магазины раздавать её бесплатно

Около 12 млн тонн продуктов в Германии ежегодно отправляется в мусорный бак, сообщает немецкий таблоид Bild. К 2030 году страна планирует вдвое сократить растрату продовольствия. По мнению политиков, для достижения этой цели недостаточно полагаться на добровольные инициативы — необходимо принять законы, которые обяжут торговые сети бесплатно поставлять нераспроданные продукты в банки продовольствия.

Немцы выбрасывают 12 млн тонн еды в год, сообщает немецкий таблоид Bild. Как отмечает издание, это «пугающе большое число» — однако именно таковы результаты исследования, проведённого по заказу правительства и обнародованного в этот четверг Министерством сельского хозяйства Германии.

Для сравнения, по данным исследования университета в Штутгарте, в 2011 году количество выбрасываемой в Германии еды составляло 11 млн тонн в год. Это означает, что немцы отправляют в мусорные баки всё больше продовольствия, поясняет Bild.

Новое исследование, проведённое Обществом по изучению проблем потребления, учитывает данные, собиравшиеся с 2015 года. Согласно его результатам, половина продуктов питания выбрасывается частными потребителями — в среднем по 75 кг продовольствия на человека в год. Другая половина продуктов питания отправляется в мусор при производстве и торговле.

Теперь правительство Германии хочет что-то предпринять для решения этой проблемы. К 2030 году продовольственные отходы необходимо сократить вдвое. Достичь этой цели министр сельского хозяйства Юлиа Клёкнер хочет при помощи добровольного сотрудничества со стороны населения.

Ещё в феврале Клёкнер представила в правительстве соответствующую стратегию. В неё входит, среди прочего, инициатива «Слишком хороши для помойки». В интернете и на форумах министерство даёт советы, помогающие избежать нецелесообразной траты продуктов питания.

Депутат бундестага от левых Амира Мохамед Али считает, что этого недостаточно. Одних разъяснений для потребителей и добровольных мероприятий уже слишком мало для того, чтобы избежать разбазаривания продовольствия. В особенности это касается торговли: в этой сфере можно быстро распределять среди нуждающихся ещё пригодные к употреблению в пищу остатки продовольствия. «Супермаркеты должны быть обязаны по закону бесплатно сдавать непроданные продукты питания», — призывает Мохамед Али.

Сходной позиции придерживается и СДПГ, отмечает издание. «Если мы хотим вдвое снизить расточительство продовольствия к 2030 году, что обязалась сделать Германия, недостаточно рассчитывать только на добровольные меры», — заявила эксперт СДПГ по вопросам продовольствия Урсула Шульте. По версии социал-демократов Германии, нет никаких препятствий для того, чтобы ввести по закону соответствующее обязательство для крупных поставщиков продуктов питания.

По словам министра сельского хозяйства Германии, теперь от всех участников цепочки создания стоимости нужно добиться определённых обязательств в данной сфере. Это означает, что к решению проблемы должны быть привлечены и производство, и торговые сети, и потребители. «Вместе со всеми секторами мы, прежде всего, договоримся о постановке конкретных целей, следование которым можно будет контролировать», — заявил официальный представитель министерства.

Помимо этого, министерство вложило €1,5 млн в цифровой проект, сообщается в статье. При помощи специального приложения компании в будущем должны получить возможность целенаправленно поставлять нераспроданные продукты в банки продовольствия.

Как отмечает Bild, в торговом секторе Германии доля продовольственных отходов составляет лишь 4%, а это значительно меньше, чем в других секторах. Причина этого заключается в том, что на протяжении многих лет ещё съедобные продукты, которые, однако, уже нельзя продать, передаются в банки продовольствия и социальные учреждения. Таким образом Германия спасает около 260 тыс. тонн продуктов в год, пишет немецкий таблоид.