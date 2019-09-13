ORF: австрийские садоводы страдают от обилия польских яблок из-за российского эмбарго

Австрийские садоводы всё ещё страдают от российского продовольственного эмбарго, введённого в ответ на западные санкции. Как сообщает телерадиовещательная компания, на европейском рынке до сих пор слишком много польских яблок, поэтому цены на плоды крайне низкие. Австрийских садоводов это не радует: их яблоки в среднем приносят всего по 18 центов за килограмм.
В австрийской федеральной земле Бургенланд сейчас собирают урожай яблок — и местные садоводы до сих пор ощущают на себе последствия российского продовольственного эмбарго, сообщает телерадиовещательная компания ORF.
После рекордного урожая прошлого года ожидается, что сейчас будет собрано меньшее количество яблок. Они отличаются хорошим качеством, но австрийские садоводы жалуются на слишком низкие цены.
В этом сезоне сбор урожая начался почти на неделю позже, чем в прошлом году, сообщается на сайте ORF. Из-за прохладного и дождливого мая, за которым последовало сухое лето, созревание плодов замедлилось. «Всё это привело к тому, что в этом году фруктов меньше, — объясняет председатель садоводческого объединения Бургенланда Йоханн Племеншитс, в хозяйстве которого насчитывается 18 гектаров земли. — С другой стороны, у большого количества солнца есть и положительный эффект: они вкусные. В них много сахара, и есть их — удовольствие».
Однако что не приносит садоводам удовольствия, так это оптовые цены, отмечает ORF. Экономические санкции в отношении России и ответное эмбарго бросают тень и на садоводческие хозяйства австрийского Бургенланда.
«Уже почти пять лет действует это эмбарго. Оно забрало у крупнейшего производителя Европы, а это Польша, огромный рынок вплоть до 1,5—2 миллионов тонн яблок — причём в одночасье, — подчёркивает австрийский садовод. — Теперь этот товар устремился на остальной европейский рынок. Это приводит к тому, что объёмы всё ещё слишком велики, а потому цены очень низкие».
В прошлом году цены, в зависимости от сорта и качества, составляли в среднем около 18 центов за килограмм. Сбор урожая в Бургенланде продлится до начала ноября. Общий объём собранных яблок столовых сортов должен составить 17—18 тыс. тонн плодов.
Предложение растёт, в то время как спрос на яблоки падает. За год среднестатистический австрийский потребитель приобретает около 20 кг яблок. Для сравнения, десять лет назад австрийцы съедали по 29 кг яблок в год, отмечается на сайте ORF.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новое заявление украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе проекта газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы.
Эксперты ресурса «Avito Работа» по запросу газеты «Известия» составили рейтинг зарплат специалистов в области IT, телекоммуникаций и интернет-индустрии в регионах России за первые шесть месяцев 2019 года.
Стоимость полиса ОСАГО для водителей, соблюдающих правила дорожного движения, после реформы системы расчёта тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что попытка отстранить сопредседателя партии «Европейская солидарность» Ирины Геращенко от участия в заседаниях Верховной рады свидетельствует о тенденции к «сворачиванию демократии» на Украине.
Вице-премьер, руководитель аппарата кабинета министров России Константин Чуйченко заявил, что правительство не обладает полномочиями по регулированию продолжительности трудового процесса, которая закреплена в Трудовом кодексе.
Число выездов россиян за границу в первом полугодии 2019 года увеличилось на 1,1 млн (или 5,6%) поездок по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют расчёты RT, составленные на основе данных пограничной службы ФСБ России.
Экс-глава украинского МИД Павел Климкин отреагировал на решение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) открыть в отношении него уголовное дело о возможном злоупотреблении служебным положением.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не рассматривает на пост своего помощника по национальной безопасности кандидатуру госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров высказал мнение, что мирный договор между Россией и Японией должен отражать текущий уровень отношений между двумя странами, а также перспективы их развития.
США выделят финансовую помощь Багамским островам в объёме около $4 млн на возмещение ущерба от последствий урагана «Дориан» и оказание гуманитарной поддержки жителям, заявил глава американского Агентства по международному развитию Марк Грин.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что контрпродуктивный подход США в сфере контроля над вооружениями может разрушить архитектуру стратегической стабильности и привести к новой ракетно-ядерной гонке.
Франция, Британия, Германия, Испания и Италия выразили обеспокоенность в связи с заявлением израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о планах распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину.
В одном из дачных посёлков Севастополя пресекли работу цеха по производству наркотиков. Задержан владелец лаборатории. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.
В Омской области проверяют информацию о ветеране Великой Отечественной войны, отправленном из Калачинской центральной районной больницы домой с двумя переломами. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров затронули тему контрпродуктивности санкций, которые были введены США и некоторыми европейскими странами против законного правительства Сирии.
Президент России Владимир Путин и премьер Израиля во время встречи поговорили об урегулировании ситуации в Сирии и условились продолжить диалог по военной линии. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.