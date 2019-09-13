ORF: австрийские садоводы страдают от обилия польских яблок из-за российского эмбарго

Австрийские садоводы всё ещё страдают от российского продовольственного эмбарго, введённого в ответ на западные санкции. Как сообщает телерадиовещательная компания, на европейском рынке до сих пор слишком много польских яблок, поэтому цены на плоды крайне низкие. Австрийских садоводов это не радует: их яблоки в среднем приносят всего по 18 центов за килограмм.

В австрийской федеральной земле Бургенланд сейчас собирают урожай яблок — и местные садоводы до сих пор ощущают на себе последствия российского продовольственного эмбарго, сообщает телерадиовещательная компания ORF.

После рекордного урожая прошлого года ожидается, что сейчас будет собрано меньшее количество яблок. Они отличаются хорошим качеством, но австрийские садоводы жалуются на слишком низкие цены.

В этом сезоне сбор урожая начался почти на неделю позже, чем в прошлом году, сообщается на сайте ORF. Из-за прохладного и дождливого мая, за которым последовало сухое лето, созревание плодов замедлилось. «Всё это привело к тому, что в этом году фруктов меньше, — объясняет председатель садоводческого объединения Бургенланда Йоханн Племеншитс, в хозяйстве которого насчитывается 18 гектаров земли. — С другой стороны, у большого количества солнца есть и положительный эффект: они вкусные. В них много сахара, и есть их — удовольствие».

Однако что не приносит садоводам удовольствия, так это оптовые цены, отмечает ORF. Экономические санкции в отношении России и ответное эмбарго бросают тень и на садоводческие хозяйства австрийского Бургенланда.

«Уже почти пять лет действует это эмбарго. Оно забрало у крупнейшего производителя Европы, а это Польша, огромный рынок вплоть до 1,5—2 миллионов тонн яблок — причём в одночасье, — подчёркивает австрийский садовод. — Теперь этот товар устремился на остальной европейский рынок. Это приводит к тому, что объёмы всё ещё слишком велики, а потому цены очень низкие».

В прошлом году цены, в зависимости от сорта и качества, составляли в среднем около 18 центов за килограмм. Сбор урожая в Бургенланде продлится до начала ноября. Общий объём собранных яблок столовых сортов должен составить 17—18 тыс. тонн плодов.

Предложение растёт, в то время как спрос на яблоки падает. За год среднестатистический австрийский потребитель приобретает около 20 кг яблок. Для сравнения, десять лет назад австрийцы съедали по 29 кг яблок в год, отмечается на сайте ORF.