Саудовская Аравия начнёт закупать зерно из России, понизив критерии качества товара, пишет RFI. Как рассказывает издание, ради богатой протеином российской пшеницы Эр-Рияд согласен допустить 1% повреждённого зерна, и Франция опасается, что его примеру может последовать Алжир, традиционно приобретающий низкобелковую французскую пшеницу.
В начале прошлого месяца Саудовская Аравия подписала исторический договор с Россией об импорте российской пшеницы, изменив требования к качеству ввозимой продукции, пишет RFI. Обычно Эр-Рияд требует нулевого содержания повреждённых клопом-черепашкой зёрен, однако на фоне дипломатического и экономического сближения готов закупать не всегда качественный товар из России с допустимой долей повреждённого зерна до 0,5%. Министру сельского хозяйства России, который сейчас находится с визитом в Саудовской Аравии, возможно, удастся поднять эту планку до 1%, что ещё больше поможет отрасли.
Как отмечает издание, Россия продолжает расширять рынок сбыта своих зерновых. Благодаря богатому урожаю пшеницы, который вырос на 40% за шесть лет, и свободным пространствам, которые снижают стоимость производства товара, Россия уже поставляет пшеницу в Египет и Южную Африку в обход французских зерновых, которые уступают в качестве и количестве. Кроме того, в этом году Россия в три раза увеличила поставки в Индонезию, которая является вторым в мире покупателем сельской продукции и раньше приобретала зерно у своего соседа Австралии.
Подписав договор с Саудовской Аравией, Россия «похищает» часть рынка у Германии и стран Балтии, чьи зерновые также богаты протеинами. Ещё одним требованием Эр-Риада является содержание 12,5% протеинов в пшенице, поэтому обычно страна не покупает зерно у Франции, которая редко отвечает этим запросам.
Как пишет RFI в заключение, для сельского хозяйства Франции опасность представляет то, что примеру Саудовской Аравии в отказе от строгих требований к качеству товара может последовать Алжир — главный импортёр французской пшеницы за пределами ЕС. К этому бывшую колонию уже несколько месяцев подталкивает Москва, однако на данный момент нет поводов для беспокойства: качество и количество продукции остаются на уровне, а соотношение евро и доллара благоприятствует экспорту.
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