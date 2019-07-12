Bloomberg: «мечта хлебопёка» — в России богатый урожай качественной пшеницы

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Не повезло не только Меланье Трамп — история нелепых статуй мировых знаменитостей от NTD NTD
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Express: в ответ на продление российского эмбарго Еврокомиссия напомнила об «альтернативных рынках» Daily Express
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GW: у России раздвоение личности — «европейский разум» борется с «великодержавным сердцем» Gazeta Wyborcza
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Polskie Radio: Россия дала ответ на «опасную идею» США и Украины в Чёрном море Polskie Radio
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NYPost: Байден уверен — будь он президентом, российского вмешательства бы не было New York Post
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СМИ сообщили об отказе США вводить санкции против главы МИД Ирана
В Соединённых Штатах приняли решение временно не включать министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в санкционный список. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
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Трамп отказался от идеи включить в перепись населения графу «гражданство»
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказался от идеи включить графу «гражданство» в список вопросов переписи населения, которая будет проведена в 2020 году.
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Президент Бразилии не исключил назначения сына послом страны в США
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что рассматривает возможность назначить своего сына, Эдуардо Болсонару, послом в Соединённых Штатах.
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СМИ: «Реал» может заплатить за Погба €125 млн
Мадридский «Реал» готов вступить в переговоры с «Манчестер Юнайтед» относительно перехода французского полузащитника Поля Погба.
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Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные повреждения, в настоящее время предлагают помощь сотни человек, как из России, так и из других стран мира.
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Тренеру Тедееву не продлили визу в США за слова в защиту Путина
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев получил отказ в продлении американской визы.
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СМИ сообщили о проведении следственных действий в офисе президента Украины
Представители Государственного бюро расследований Украины проводят следственные действия в офисе президента страны. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на информированный источник.
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ФК «Сочи» объявил о подписании контракта с Кудряшовым
Новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Сочи» подписал контракт с защитником сборной России Фёдором Кудряшовым.
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Германия выделила €760 тысяч пострадавшим в конфликте в Донбассе
Правительство Германии выделило €760 тыс. пострадавшим в ходе вооружённого конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает посольство ФРГ в Киеве.
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Сборная Туниса добыла крупную победу над командой Мадагаскара и вышла в полуфинал КАН
Футболисты сборной Туниса разгромили одну из главных сенсаций турнира, команду Мадагаскара, и вышли в полуфинал Кубка африканских наций (КАН).
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ГП России признала нежелательной НПО «Всемирный конгресс украинцев»
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в стране международной неправительственной организации (НПО) «Всемирный конгресс украинцев».
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Мейвезер назвал Макгрегора «цирковым клоуном»
Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер считает, что бойцы смешанных единоборств, подобно Конору Макгрегору, не сумеют противостоять ему в боксёрском поединке.
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Госдеп США опроверг сообщения о планах отменить санкции против КНДР
Соединённые Штаты не заявляли о намерении отменить санкции в отношении КНДР, заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.
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Суд в Лондоне заблокировал активы семьи Минца на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и его детям отчуждать имущество на сумму в $572 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Банк непрофильных активов.
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СМИ: В Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти
По ходу матча любительских команд в провинции Санта-Фе 17-летнему вратарю одной из команд стало плохо.
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Военный совет Судана заявил о предотвращении новой попытки переворота
Комитет по безопасности переходного военного совета Судана заявил, что власти удалось предотвратить новую попытку государственного переворота в стране.
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Сборная России завоевала две медали за прошедший день Универсиады
Копилка российской команды за прошедший день на ХХХ Всемирной летней универсиаде в Неаполе пополнилась одной серебряной и одной бронзовой наградой.
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Пользователи в США и Западной Европе сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи в США, ряде стран Западной Европы и Японии сообщили о сбое в работе сервиса Twitter, следует из данных сайта Downdetector.
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Серена Уильямс считает современную медицину залогом длительной карьеры
Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась секретом длительной успешной карьеры в профессиональном теннисе.
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В Татарстане завели дело о служебном подлоге в образовательном учреждении
В Лаишевском районе Татарстана по результатам прокурорской проверки в одном из образовательных учреждений завели уголовное дело. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
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Разведчики ВВО провели учения в Бурятии
Разведчики Восточного военного округа провели учения в Бурятии, сообщает телеканал «Звезда».
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NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
Телеканал NEWSONE обратился к международным организациям в связи с давлением украинских властей на СМИ, говорится в заявлении, опубликованном на сайте.
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Масвидаль заявил о желании провести бой с Макгрегором
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль рассказал о планах на ближайшее будущее.
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Задержанный по делу о взятке зампред правления ПФР признал вину
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов, задержанный по обвинению в даче взятки, признал вину. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
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В Псковской области перезахоронили останки 60 погибших в Великую Отечественную войну
В Пушкиногорском районе перезахоронили более 60 останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Псковской области.
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СК России возбудил дело после гибели женщины при обстреле в ДНР
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела военнослужащими Украины посёлка на окраине Горловки в Донецкой народной республике, в результате которого погибла пожилая женщина.
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В Сочи перед судом предстанет обвиняемый в хищении 32 млн рублей при строительстве многоэтажки
В суд направлено уголовное дело против жителя Сочи, обвиняемого в хищении 32 млн рублей при строительстве многоэтажного дома. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
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Третьяковская галерея проведёт в Калининграде цикл лекций об искусстве
Государственная Третьяковская галерея проведёт в Калининграде цикл лекций об искусстве, сообщает «Янтарный край».
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В Татарстане рассказали о показателях инфляции за июнь
Инфляция в Татарстане в июне 2019 года составила 0,1%, с начала года — 2,2%, сообщает «Реальное время».
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В Тюменской области рассказали о планах по приобретению школьных автобусов
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении из регионального бюджета 95 млн рублей на приобретение школьных автобусов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
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Хант повторил обвинения в адрес RT на фоне недопуска на конференцию в Лондоне
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант повторил обвинения в адрес RT и Sputnik, которым было отказано в аккредитации на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.
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Российский боец Аскаров подписал контракт с UFC
Бывший чемпион промоушена АСВ Аскар Аскаров заключил контракт с Абcолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
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Украину на встрече советников «нормандской четвёрки» представит Пристайко
Заместитель руководителя администрации президента Украины Вадим Пристайко будет представлять Киев на встрече советников глав государств нормандского формата (Украины, России, Германии и Франции). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
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Финский хоккеист Какко подписал контракт с «Рейнджерс»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с 18-летним финским форвардом Каапо Какко, выбранным под вторым номером на драфте-2019.
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Эксперт рассказал, как выбрать шоколад
Ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил Балыхин в беседе с ФАН рассказал, как выбрать шоколад.
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Эксперт прокомментировал слова Зеленского о люстрации
Политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского люстрировать всех высших должностных лиц, которые занимали должности в стране с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
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Байден заявил о намерении продлить СНВ-III в случае победы на выборах
Кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что намерен продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) в случае своей победы на выборах в 2020 году.
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Сборная Алжира обыграла команду Кот-д'Ивуара и стала полуфиналистом КАН
Сборная Алжира в четвертьфинале Кубка африканских наций (КАН) сумела победить футболистов из Кот-д'Ивуара и завоевала право сыграть в полуфинале турнира.
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Обвиняемый по делу о гибели подростка предстанет перед судом в Удмуртии
Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели подростка в результате падения части фонтана, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Рейнгольд раскритиковал селекцию «Спартака»
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд недоволен трансферами Эсекьеля Понсе и Баду.
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Эмир Кустурица не исключил расширения числа стран — участниц фестиваля Kustendorf CLASSIC
Сербский режиссёр Эмир Кустурица считает, что в будущем число стран — участниц созданного им фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC может расшириться. Об этом он заявил RT в сербском этноселе Дрвенград, где проходит музыкальный форум.
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Кравчук прокомментировал отмену судом ЕС санкций против Януковича
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал решение суда Европейского союза об отмене санкций против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и членов его команды.
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Северо-Восточную хорду планируют продлить за МКАД
Северо-Восточную хорду (СВХ) планируют продлить от Косинской развязки МКАД до границы с Московской областью.
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В Крыму рассказали о модернизации медицинских учреждений
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о модернизации медицинских учреждений, сообщает «Крыминформ».
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Фестиваль исторических театров пройдёт в Петербурге 27 и 28 июля
Фестиваль исторических театров пройдёт в петербургском посёлке Усть-Ижора 27 и 28 июля, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Петродворцового района.
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В Курской области обезвредили две миномётные мины времён Великой Отечественной войны
В селе Карыж Глушковского района обезвредили две миномётные мины времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Курской области.
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Квят заявил, что ему необходима перезагрузка после двух гонок без очков
Российской гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от гонки на Гран-при Великобритании после двух подряд этапов без набранных очков.
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Материалы в отношении отца сестёр Хачатурян выделили в отдельное производство
Следователи выделили в отдельное производство из дела сестёр Хачатурян материалы в отношении убитого ими отца. Об этом RT рассказал адвокат Ангелины, средней из сестёр, Алексей Паршин.
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Госбюро расследований Украины возбудило новые дела против Порошенко
Государственное бюро расследований Украины возбудило новые уголовные дела в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко, заявил экс-замглавы администрации украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов.
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СМИ: «Краснодар» ведёт переговоры со шведским футболистом Бергом
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» близок к подписанию контракта с 32-летним шведским форвардом Маркусом Бергом.