Bloomberg: «мечта хлебопёка» — в России богатый урожай качественной пшеницы

Россия столкнулась с избытком высококачественной пшеницы, пишет Bloomberg, называя эту ситуацию «мечтой хлебопёка».

Однако для фермеров юга России пока складывается ситуация, когда «слишком хорошо — тоже нехорошо». Они в этом году собирают необычайно качественную пшеницу, однако обилие первосортного зерна приводит к тому, что трейдеры не хотят много платить.

В южном пшеничном поясе России несколько недель назад началась жатва. При этом в последнее время стояла сухая и жаркая погода, благодаря чему повысилось содержание белка в зёрнах. Как поясняет издание, повышенное содержание белка напрямую связано с клейковиной, благодаря которой тесто становится упругим и эластичным.

«Повышение качества требует определённых усилий, — заявил в телефонном интервью фермер Андрей Бурдин. — А в этом году высокое качество получили даже те, кто не прилагал никаких усилий. Чистое везение!»

Он также отметил, что некоторые фермеры теперь пытаются продать высококачественную пшеницу по более высоким ценам, однако сделать это непросто, поскольку такого зерна много.

В мае и июне температуры в регионе были настолько высокими, что некоторые аналитики начали снижать прогнозы по объёму будущего урожая. Сейчас уборка зерновых начинается в центральной части России и продолжится до сентября включительно, когда пшеница созреет в Сибири.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), по мере того как будет продолжаться сбор урожая, качество зерна в целом по стране может приблизиться к обычным показателям. Поэтому на юге России фермеры пока не торопятся продавать зерно, надеясь, что цена на их продукцию вырастет, если качество урожая в других регионах будет ниже. Так что вполне возможно, что трейдерам всё же придётся заплатить больше за более высококачественное зерно, отмечает Bloomberg.