Bloomberg: черноморские порты не справляются с рекордным урожаем пшеницы в России

Российские порты в Чёрном море, через которые пшеница попадает на мировые рынки, не справляются с рекордным объёмом зерна в этом сезоне, сообщает Bloomberg. Теперь поставщики вынуждены использовать альтернативный способ: они перевозят пшеницу на небольших судах с Азовского моря в глубоководные районы, откуда груз переносится на более крупные суда.

Урожай пшеницы в России настолько велик, что обычных путей экспорта зерна уже недостаточно, и поэтому поставщики всё чаще начинают переправлять пшеницу на небольших судах, сообщает Bloomberg.

Большая часть российской пшеницы загружается на суда в глубоких водах Чёрного моря, однако эти порты сейчас уже перегружены. Поэтому в качестве обходного пути поставщики используют небольшие суда в близлежащем Азовском море и отправляют зерно в глубоководные районы, откуда груз переносится на более крупные суда.

В прошлом году экспорт зерна при помощи метода «с судна на судно» составил 20% от общего объема по сравнению с 2% в 2013 году, отмечает американское издание.

Эта стратегия, которая часто используется при транспортировке нефти и газа, становится всё более популярной при экспорте российского зерна, поскольку Россия имеет дело с более крупными урожаями и растущим спросом со стороны таких отдалённых рынков, как Индонезия.

«Этот канал стал ведущим по экспорту, — утверждает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. — Грузы из Азовского моря в последние годы, особенно в текущем сезоне, привели к колоссальным объёмам транспортировок с судна на судно».

По данным российского Центра оценки качества зерна, в прошлом году способом с судна на судно было экспортировано 8,8 млн. тонн зерна. Это больше того количества зерна, которое было отправлено с крупнейшего в России зернового терминала в Новороссийске.

На долю пшеницы приходится основная часть российского экспорта зерна. Бурное развитие производства продукта привело к увеличению объёмов российского экспорта, а относительно низкая стоимость помогла России захватить большую долю мирового рынка. Хотя местные компании инвестируют в увеличение пропускной способности порта, терминалам становится всё труднее поспевать за рекордными темпами этого сезона, пишет Bloomberg.