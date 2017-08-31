Bloomberg: рекордный урожай зерна станет серьёзным испытанием для России

Огромный урожай зерновых культур стал для России серьёзнейшей проверкой её способности складировать и отправлять на экспорт эту сельхозпродукцию, сообщает Bloomberg. Из-за гигантского урожая российские порты и железные дороги начали испытывать затруднения, связанные с нехваткой складских помещений и вагонов.

В этом году, как ожидается, Россия побьёт рекорд по сбору зерновых, установленный ещё в эпоху СССР, и существуют опасения, что в результате этого транспортировка зерна будет осуществляться на пределе возможностей.

Нагрузка на черноморские порты в настоящий момент такова, что грузовикам приходится ждать по три-четыре дня, чтобы выгрузить зерно в портовые элеваторы, пишет издание со ссылкой на Максима Фисика, директора компании «Петрохлеб-Кубань», занимающейся закупкой и транспортировкой зерновых. Как он отметил, хотя для этого времени года подобная ситуация не является чем-то особенным, однако она демонстрирует, что порты «задыхаются» от объёма сельхозпродукции.

По данным аналитического центра «СовЭкон», в этом сезоне Россия, которая, как ожидается, вернёт себе звание главного экспортёра пшеницы в мире, вероятно, отправит на экспорт 44 млн тонн зерна. Как считает компания, это максимум, который страна может экспортировать, в том числе и посредством портов соседней Латвии.

Однако аналитическое агентство «ПроЗерно» не разделяет эту точку зрения и полагает, что Россия способна отправить на экспорт до 53 млн тонн зерна в год. А в этом сельскохозяйственном году, по оценкам компании, за границу будет вывезено более 48 млн тонн зерновых культур, сообщает Bloomberg.