Spiegel: засуха в Европе привела к глобальному дефициту зерна
Согласно данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в 2019 году потребность в зерне на 30 млн тонн превысит собранный урожай, пишет Der Spiegel.
Согласно данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в 2019 году потребность в зерне на 30 млн тонн превысит собранный урожай, пишет Der Spiegel.
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов огласил заключение специалистов, которые разобрали видеозапись с конфликтом компании своего подзащитного и главой департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.
В Министерстве культуры России сообщили, что в акции «Библионочь» по всей стране приняли участие более 5 млн человек.
Общественный совет при уполномоченном по правам ребёнка в России после публикации RT взял на контроль ситуацию с многодетной матерью из Краснодарского края Ольгой Жегуловой, которая в одиночку воспитывает девятерых детей.
Россиянка Вероника Кудерметова взяла верх над представительницей Греции Марией Саккари в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле.
Бывший вице-президент США Джо Байден планирует в четверг, 25 апреля, объявить о своём участии в американских президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает NBC со ссылкой на два источника.
Андрей Ромашов, адвокат футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина заявил, что два врача клуба посетят его подзащитного в СИЗО «Бутырка» в среду, 24 апреля.
В штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского поблагодарили жителей страны за поддержку кандидата в ходе голосования.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter заявил, что американский лидер Дональд Трамп не сможет достичь своих целей в Боливарианской Республике.
Россиянка Светлана Кузнецова победила представительницу Турции Каглу Буюкаксай в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с победившим на президентских выборах на Украине Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что Берлин продолжит помогать Киеву на пути реформ.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о возможном уходе из команды полузащитника Рияда Мареза.
Бельгия не поддерживает решение США об отказе от исключений для импорта иранской нефти, Европа ищет пути обхода санкций Вашингтона, заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Анкаре.
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил о хорошем телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов огласил заключение независимого врача, который рассмотрел эпизод с ударом стулом главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» интересуется полузащитником испанского «Атлетико» Родри.
Соединённые Штаты представят план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке после завершения Рамадана в июне, сообщил советник американского президента Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер.
Режиссёр Павел Лунгин представит фильм «Братство» 29 апреля в столичном кинотеатре «Октябрь», передаёт пресс-служба компании Disney.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о завершении карьеры четырёхкратного чемпиона России Максима Ковтуна.
В штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского допустили сотрудничество с премьером Владимиром Гройсманом после инаугурации. Об этом сообщил представитель штаба Дмитрий Разумков.
Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в программе NewsHour на PBS выступил в поддержку идеи прямых переговоров между победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
В марте производство автомобилей в Санкт-Петербурге выросло на 11%, а за первый квартал текущего года — на 6%. Так, за три месяца заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 93 тыс. машин.
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что на одном из допросов следователь нецензурно высказался в адрес его клиента.
Певец Сергей Лазарев в беседе с РИА Новости рассказал о номере, с которым он представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле. По его словам, выступление будет очень эмоциональным.
В Петрозаводске обновлён исторический температурный рекорд за последние 72 года — столбики термометров поднялись до отметки +18,6 °С. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1947 году с показателем +17,6 °С.
Задержанные ФСБ в Махачкале и Грозном члены ячейки террористической организации «Исламское государство»* готовили теракты против полицейских.
Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков развёлся со своей женой Миланой Тюльпановой.
Владимир Зеленский одержал победу над действующим украинским лидером Петром Порошенко во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины после обработки 100% протоколов.
ФСБ задержала членов террористической ячейки в Приморье, которые планировали разбойные нападения на коммерсантов и переезд в Сирию для участия в боевых действиях. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, поступившем в распоряжение RT.
Компания «Россети» до 2024 года выделит 18,8 млрд рублей на повышение надёжности энергоснабжения Чечни. Об этом договорились чеченский лидер Рамзан Кадыров и глава компании Павел Ливинский.
ФСБ России задержала в Махачкале и Грозном пятерых членов ячейки террористической организации «Исламское государство»*, которые планировали теракты.
В Еврокомиссии (ЕК) поприветствовали отчёты онлайн-платформ о выполнении обязательств по борьбе с дезинформацией в преддверии выборов в Европейский парламент.
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух прокомментировал желание завершившего карьеру четырёхкратного чемпиона России по фигурному катанию Максима Ковтуна начать тренерскую деятельность.
Сотрудники ямальской транспортной полиции проведут проверку причин жёсткой посадки вертолёта авиакомпании «Ямал», в результате которой у судна оторвался хвост. Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральского управления СК России на транспорте, одной из версий является плохой ремонт вертолёта.
Природоохранная прокуратура Карелии начала проверку после обнаружения нефтяного пятна в Онежском озере. Как выяснилось, мэрия Петрозаводска не предотвратила попадание нефтепродуктов в водоём.
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не сможет принять участия в перенесённом матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед» из-за мышечного повреждения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Башкирии шестилетний мальчик получил компрессионный перелом позвонка из-за упавшей на него наледи с крыши. Инцидент произошёл в Кумертау.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT предложение ГИБДД снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что какие-либо декларации Соединённых Штатов или стран — членов Европейского союза не повлияют на ситуацию вокруг принадлежности Крыма России.
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с «Известиями» прокомментировал приостановку Белоруссией экспорта светлых нефтепродуктов.
В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который ранее вывез предпринимателя из Уфы и вымогал у него 1 млн рублей, избивая и угрожая оружием. Злоумышленник доставлен в Башкирию.
Российский лидер Владимир Путин расписался на касках рабочих судостроительного завода «Северная верфь».
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух признался, что для него не стало неожиданностью решение четырёхкратного чемпиона России по фигурному катанию Максима Ковтуна завершить карьеру.
Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с ФАН прокомментировал спуск на воду первого носителя необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомной подлодки специального назначения проекта 09852 «Белгород».
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, чем был вызван сбой в работе приложения банка в начале апреля.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал решение Конституционного суда Латвии о признании соответствующим Конституции решения о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Американский боец смешанного стиля Дастин Порье прокомментировал информацию о том, что его титульный поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым состоится в столице ОАЭ Абу-Даби.
В Государственном музее-заповеднике «Павловск» в Санкт-Петербурге поддержали идею введения туристического сбора после 2020 года. Такую позицию объяснила директор музея Вера Дементьева.
Американская певица Мадонна и народный артист России Филипп Киркоров во время международного песенного конкурса «Евровидение» в Израиле будут жить в одном отеле.