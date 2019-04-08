Spiegel: засуха в Европе привела к глобальному дефициту зерна

Собранного в 2019 году урожая не хватит для того, чтобы покрыть глобальную потребность в зерне, сообщает Der Spiegel. Причиной дефицита стали засухи, ударившие по урожаям пшеницы в ЕС и России. Отмечается, что засухи могут быть последствием глобальных изменений климата.

Согласно данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в 2019 году потребность в зерне на 30 млн тонн превысит собранный урожай, пишет Der Spiegel.

Издание напоминает, что последний глобальный дефицит зерна случился в 2012—2013 годах из-за последствий многолетней засухи, ударившей по американским фермерам. Что касается нынешнего кризиса, то его причиной является засуха в обширных частях Европы, вызвавшая падение урожаев пшеницы в ЕС и России. Как отмечает Der Spiegel, пшеница преимущественно употребляется в качестве продукта питания, в то время как кукурузу, в первую очередь, используют как корм для скота.

Последствия недостатка пшеницы уже ощутимы в Европе: цены на хлеб и прочие зерновые продукты повысились на 6,3%, сообщает издание.

По мнению главы немецкой сельскохозяйственной компании Baywa Клауса Йозефа Лутца, причиной дефицита являются глобальные изменения климата. В 2018 году из-за засух европейские урожаи зерна снизились на 6% по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным немецкой метеорологической службы, засуха 2018 года в Германии стала самой длинной с момента начала систематических метеонаблюдений.

При этом недостаточный урожай зерна не означает угрозу голода, отмечает Der Spiegel. Во всём мире существуют резервы, созданные за счёт профицита прошлых лет.

Кроме того, согласно данным FAO, за последние десять лет в мире резко возрос сбор кукурузы: причиной стало то, что в США маис используют при изготовлении биотоплива, а в Китае возросло потребление мяса. При этом эксперты FAO отмечают, что увеличившийся сбор кукурузы не влияет на урожаи пшеницы, поскольку кукуруза и пшеница растут в разных местах и в разное время.

Издание сообщает, что международный совет по зерну прогнозирует сокращение мировых зерновых запасов — на 44 млн тонн в 2019 году и на 28 млн тонн в 2020-м.