NTD: к Новому году в Россию везут рекордный урожай мандаринов из Абхазии

В Сочи тоннами привозят мандарины из Абхазии, где в этом году удалось собрать небывалый урожай. Россияне из соседних регионов закупают традиционный новогодний плод мешками, передаёт NTD. Как показывает статистика, за последний месяц Россия уже импортировала в 2,5 раза больше абхазских мандаринов, чем за тот же период прошлого года.

На границе между Россией и Абхазской Автономной Республикой* идёт оживлённая торговля. В район Сочи везут тонны мандаринов. В этом году урожай небывалый.

ИРИНА, продавец: Урожай очень хороший — кстати, и очень качественный в этом году! Такого ещё не было давно. Миллионерами, конечно, не станем, но будет какая-то копейка.

Согласно недавним подсчётам, за последний месяц Россия импортировала в 2,5 раза больше абхазских мандаринов, чем за тот же период прошлого года.

ЛЁВА ТЕРТЕРЯН, сборщик мандаринов: В прошлом году мало было урожая. Ну, скажем, если со всего сада процентов тридцать было, а в этом году — все сто пятьдесят. Люди поэтому не успевают все мандарины собирать. Тихо-тихо собираем на склад, а со склада уже в Россию через таможню.

Власти Абхазии говорят, что в этом сезоне с деревьев соберут около 30 тысяч тонн мандаринов. Это в два раза больше, чем в 2017.

ЛЁВА ТЕРТЕРЯН: Ну конечно, довольны! Это же наша золотая жила. Мы этим живём здесь в Абхазии, в принципе.

Ну а в селе Весёлое близ Сочи покупатели скупают традиционный новогодний плод мешками.

ВАЛЕНТИНА ЮДИНА, покупательница: Первый раз вообще приехала сюда. Просто такой «мандариновый рай», и невозможно это не взять. Поэтому берём, очень хочется взять — вкусное, сладкое, натуральное!

В 2017 году урожай мандаринов был маленький, в частности, из-за нашествия вредителей: плоды уничтожал коричневый мраморный щитник.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2018 года.

*Так сказано в оригинале (Прим. ИноТВ) .