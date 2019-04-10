Euronews: Европе снова не хватит хлеба и придётся использовать запасы

По прогнозам экспертов, урожай зерна в этом году вновь не сможет удовлетворить спрос, поэтому придётся использовать мировые запасы. И хотя угрозы голода пока нет, однако после прошлогодней засухи цены на хлеб и зерновую продукцию в Европе уже выросли сильнее, чем на другие продукты питания, передаёт Euronews.

Грозит ли Европе дефицит хлеба? По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в текущем году мировой урожай зерна не удовлетворит спрос. Ожидается, что будет собрано около 2,66 миллиарда тонн, что примерно на 30 миллионов тонн меньше необходимого.

Угрозы голода пока нет, так как будут использованы запасы, составившие в прошлом году около 873 миллионов тонн. Но это означает, что мировые запасы сократятся на 44 миллиона тонн.

Снижение урожая связывают в первую очередь с засушливым прошлогодним летом, из-за чего цены на хлеб в Европе уже выросли в среднем на 6,3 процента. Так, в Германии рост цен на хлеб и другую зерновую продукцию в прошлом году был выше, чем на другие продукты питания.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2019 года.