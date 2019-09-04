N-TV: от санкций в России выиграл производитель, но проиграл потребитель

Санкционная война существенно снизила зависимость России от импорта, а также помогла отечественному бизнесу нарастить производственные объёмы, сообщает N-TV. Однако от эмбарго на европейскую продукцию сильно пострадал российский потребитель. Недостаток конкуренции на рынке спровоцировал резкое повышение стоимости продуктов питания. Местные производители стали хозяевами положения и теперь диктуют свои цены, объясняет немецкий телеканал.
Санкции ЕС и США нанесли России многомиллиардный ущерб, сообщает N-TV. И всё же в пятую годовщину с момента принятия штрафных мер Москва рассказывает только об успехах. В Кремле говорят, что после принятия ответного эмбарго зависимость от импорта существенно снизилась. К примеру, процент отечественной продукции в сфере производства мяса увеличился с 87,1% в 2015-м до 92,8% — в 2018-м.
Во многих областях сельское хозяйство развивается так хорошо, что Россия начинает экспортировать излишки. Уже два года страна занимает первое место в мире по поставкам пшеницы.
Для немецких же фермеров потеря российского рынка стала очень ощутимой. Потребовалось много усилий и времени, чтобы найти ему замену в Азии. По данным опроса социологического института YouGov, граждане ФРГ всё меньше поддерживают санкции. За них выступает только каждый четвёртый в стране.
После введения эмбарго на прилавках российских продуктовых магазинов наблюдался кратковременный дефицит, но сегодня они ломятся от товаров. По сравнению с 2014 годом в 2018-м производство помидоров и огурцов выросло на 80%. Объём импорта за это время сократился почти вдвое с 60% до 38%. В стране стали изготавливать больше сыра, хотя пока что он не соответствует европейскому уровню качества. Также в России появилось большое количество контрафактной продукции, которая сильно уступает оригиналу по своим вкусовым качествам.
При этом из-за «санкций Путина» сильно проиграл российский потребитель. Граждане страны жалуются на рост цен на продукты питания на фоне стагнации или сокращения доходов. По данным Росстата, за прошедшие пять лет мясо и молоко подорожали на 30%. Некоторые считают, что увеличение стоимости связано с недостатком конкуренции. Из-за того что с рынка ушёл Евросоюз, хозяевами положения стали российские производители, которые теперь и диктуют свои цены.
Другие же считают, что увеличение стоимости связано со слабым рублём. Производители объясняют, что им приходится закупать технику и кормовые добавки за рубежом. Их высокая стоимость отражается и на росте цен на продукты питания. При этом большинство российских производителей чувствуют себя абсолютно комфортно. Они не заинтересованы в отмене санкций, потому что не хотят конкурировать с продуктами из ЕС. Впрочем, глава Кремля Владимир Путин чётко заявил, что отменит эмбарго, если и ЕС откажутся от штрафных мер в отношении России. «Однако до этого ещё далеко», — заключает N-TV.
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