Handelsblatt: немцы надеются обогнать китайцев в российских транспортных проектах

Проектом строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом активно интересуются зарубежные инвесторы. Одно время Россия планировала реализовывать его совместно с Китаем, но сейчас к нему вовсю пытаются подключиться и немецкие компании, сообщает Handelsblatt. Немецкие железные дороги хотят принять участие в проектировании, а концерн Siemens намерен расширять своё производство в России, говорится в статье.

Строительство новой высокоскоростной железнодорожной сети в России — «один из самых амбициозных железнодорожных проектов» со времён Транссибирской магистрали, пишет Handelsblatt. Вскоре должна начаться планировка и проектирование пилотной трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург, и многие немецкие компании хотели бы принять непосредственное участие в реализации этого перспективного проекта, отмечается в статье.



Высокоскоростная железнодорожная магистраль отличается от обычных, поэтому для осуществления этого проекта понадобится построить более 650 км абсолютно новой трассы, поясняет автор. Поезда должны будут развивать скорость до 400 км/ч. Тогда расстояние между двумя российскими мегаполисами можно будет преодолеть всего за два с половиной часа — и пассажиры смогут добираться от центра одного города до центра другого даже быстрее, чем на самолёте, говорится в статье.



«Проектирование ВСМ займёт три года», — заявил на прошлой неделе заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев. По его словам, сколько в целом продлится строительство, будет зависеть от конкретно выбранного проекта магистрали, но обычно требуется до пяти лет, сообщает Handelsblatt. Самые трудные и дорогостоящие вопросы строительства магистрали пока находятся в стадии проработки, говорится в статье. Например, до сих пор не до конца решено, на какой именно вокзал будут прибывать поезда в Санкт-Петербурге, будут ли подключаться к проекту аэропорты и придётся ли планировать на полпути промежуточную остановку в Великом Новгороде, сообщается в статье.



При этом и расходы будут довольно существенными: по оценкам вице-премьера Максима Акимова, на реализацию проекта понадобится не менее полутора триллионов рублей. «Эта сумма, скорее всего, ещё будет корректироваться в сторону увеличения», — отметил в интервью Handelsblatt Евгений Макаров, руководитель проекта «Немецкая инициатива по высокоскоростным железнодорожным магистралям».



«Немецкая инициатива по высокоскоростным железнодорожным магистралям» — это консорциум под руководством Siemens, который был основан для того, чтобы обеспечить возможность участия немецких компаний в масштабном российском проекте и урегулировать все возникающие проблемы, поясняет автор. На этой неделе немецкий консорциум ещё на шаг приблизился к своей цели, поскольку глава РЖД и гендиректор компании Siemens Mobility подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, в соответствии с которым «Немецкая инициатива» будет осуществлять поддержку проекта в сфере технологий и ноу-хау при проектировании, а позднее — и при строительстве высокоскоростной магистрали, говорится в статье.



При этом немецкие железные дороги Deutsche Bahn AG и инжиниринговые предприятия Obermeyer и Gauff хотят принять участие в проектировании, а концерн Siemens надеется развивать сотрудничество с российской стороной в сфере подготовки подвижного состава и инфраструктуры. «Ради привлекательного проекта концерн готов расширять своё производство в России», — поясняет Handelsblatt.



Москва долгое время собиралась реализовать проект строительства высокоскоростной железнодорожной сети вместе с Пекином, особенно после резкого охлаждения отношений с Западом, отмечается в статье. Президент России Владимир Путин «возлагал надежды на помощь Китая в строительстве» и в 2013 году лично приложил усилия для того, чтобы трассу из Москвы запланировали прокладывать в Казань вместо Санкт-Петербурга, пишет Handelsblatt: «Пекин выразил готовность участвовать в строительстве. Однако представления соседей о финансировании и трансфере технологий сильно разошлись».



В апреле Путин распорядился приостановить проект по строительству магистрали в Казань и возобновить проект трассы в Санкт-Петербург, и немецкие компании надеются, что теперь его реализация действительно приблизилась, говорится в статье: «Дитрих Меллер, многолетний глава Siemens в России, всегда считал этот маршрут в экономическом плане более целесообразным и выступал в его поддержку». И хотя пока немцы заключили с российской стороной лишь меморандум о намерениях, однако это уже говорит о том, что они оказались на шаг впереди конкурентов из Китая, подчёркивает Handelsblatt.



В то же время проект строительства магистрали в Санкт-Петербург тоже вызывает некоторые вопросы, отмечается в статье. Потенциальный пассажиропоток высокоскоростной железнодорожной магистрали оценивается в семь миллионов пассажиров. Но на данный момент РЖД вместе с Siemens успешно используют на этом маршруте скоростные поезда «Сапсан», причём недавно Siemens получил ещё один многомиллиардный заказ на поставку новых вагонов этого типа. «Если «Сапсан» будет ездить и дальше, то российские железные дороги в будущем начнут конкурировать сами с собой», — заключает Handelsblatt.