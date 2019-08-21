Bild: более половины немецких поездов имеют неисправности

Согласно предоставленным немецким правительством данным, 62% всех немецких поездов дальнего следования имеют какие-либо неисправности, сообщает Bild. По словам немецкого депутата Торстена Хербста, это означает, что железнодорожная компания Deutsche Bahn не способна соблюсти собственные стандарты качества.

Недавно стали известны новые «шокирующие» цифры о состоянии немецкого железнодорожного транспорта, пишет Bild. Согласно данным правительства ФРГ, доля полностью исправных поездов дальнего следования ICE и IC составляет всего 38%.

Это означает, что более половины всех поездов имеют какие-либо неполадки. При этом существуют опасения, что на самом деле ситуация ещё хуже, поскольку правительство предоставило усреднённые показатели, отказавшись полностью рассекретить данные по поездам типа ICE и IC.

Пресс-секретарь железнодорожной компании Deutsche Bahn заверила, что «все находящиеся в эксплуатации поезда полностью готовы для перевозок пассажиров». Дело в том, что в статистике «неисправными» считаются поезда даже с «малейшими техническими неполадками» — к примеру, с неработающими дисплеями объявлений.

Тем не менее, согласно мнению немецкого депутата Торстена Хербста, «тот факт, что каждый второй поезд дальнего следования имеет дефекты, доказывает, что Deutsche Bahn не способен соответствовать своим собственным стандартам качества. Неисправные туалеты, двери и розетки — всё это настоящий дискомфорт для пассажиров».