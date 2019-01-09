Handelsblatt рассказал, чему Германия может поучиться у «отсталой» России

Многие в Германии (и в целом в странах Запада) считают Россию отсталой, однако это не соответствует действительности, считает Handelsblatt. Существует много аспектов, в которых Россия может подать Германии пример: среди них издание выделяет воздушное и железнодорожное сообщение, метро, а также интернет-технологии.

Многие на Западе считают, что слова «Россия» и «прогресс» не сочетаются, пишет Handelsblatt. Однако, существует целый ряд сфер, в которых западные страны, в первую очередь, Германия, могут поучиться у россиян.

Во-первых, издание отмечает, что в Берлине с 2006 года из-за технических дефектов никак не могут открыть аэропорт «Берлин-Бранденбург». Между тем, в Москве функционируют 4 аэропорта: новейший из них, «Жуковский», был реконструирован за два года. Два самых крупных — «Домодедово» и «Шереметьево» обслуживают более 30 млн пассажиров в год, при этом, выдача багажа происходит быстрее и с меньшим количеством осложнений, чем, к примеру, в аэропорту Гамбурга. Кроме того, благодаря «Аэроэкспрессу», соединение с городом также не вызывает трудностей.

Handelsblatt пишет, что пользователи немецких железных дорог будут шокированы, узнав, что российские поезда почти всегда приходят вовремя — причём, даже когда идёт снег. Согласно данным «РЖД», 9 из 10 российских поездов точно следуют расписанию.

Что касается московского метро, то оно ходит с интервалом в две минуты. Более того, ввиду растущего пассажиропотока, за последние десять лет в российской столице открылось почти 50 новых станций и железнодорожное кольцо. Для сравнения, за то же время, в Берлине было построено лишь три станции.

Среди прочих преимуществ Москвы, издание выделяет бесплатный Wi-Fi в отелях и в некоторых общественных местах. Кроме того, Handelsblatt отмечает быстрое развитие интернета в России в целом. В крупных российских городах, широкополосный интернет уже давно стал нормой. В Москве его стандартная скорость достигает 100 Мегабит в секунду — в среднем по Германии, скорость сети примерно в пять раз меньше. Отмечая технологический прогресс столицы, издание пишет, что с помощью различных приложений москвичи могут оплачивать парковочные места или счета в ресторане, арендовать машину, назначить визит к врачу, а также оплачивать покупки с помощью смартфонов.

Ограниченное время работы немецких торговых точек показалось бы совершенно немыслимым москвичу, ведь в российской столице не только многие магазины, но также аптеки и торговые центры работают круглосуточно, отмечает автор.

Разумеется, Москва выделяется на фоне остальной России, напоминает издание, однако она показывает направление общероссийских тенденций.