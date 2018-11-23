SZ: опоздания и неисправности пошатнули авторитет немецких железных дорог

Пунктуальность немецких поездов оставляет желать лучшего. Только 20% составов находятся в полностью исправном состоянии, нехватка персонала влечёт за собой новые проблемы. В связи с этим зелёные Германии предлагают радикальные меры, вплоть до разделения государственного железнодорожного концерна Die Bahn и продажи части его дочерних предприятий, сообщает немецкая Süddeutsche Zeitung.

Немецкие поезда дальнего следования опаздывают чаще, чем когда-либо, а в безукоризненном состоянии находится уже только каждый пятый из международных экспрессов ICE, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung.

Во время приёма граждан на этой неделе глава государственной железнодорожной компании Die Bahn Ричард Луц смог в полной мере ощутить разочарование клиентов, отмечает издание. Пассажиры жалуются на участившиеся опоздания поездов, из-за которых оказывается невозможно вовремя добраться на работу или на встречу, а порой и вовсе приходится заночевать в гостинице. «За пять дней — пять опозданий», — с негодованием подчеркнул один из пассажиров. Директору компании оставалось только принести свои извинения.

Подобные ситуации случаются ежедневно — с поездами, перевозящими тысячи пассажиров, пишет немецкая газета. Причина таких проблем с точностью при соблюдении расписания, как выяснилось, заключается в том, что лишь 20% всех международных составов полностью исправны. По статистике, проблемы в поездах чаще всего случаются с дверями, кофемашинами и туалетами. Однако это лишь симптомы более серьёзной проблемы, отмечает автор статьи — потому что из-за нехватки времени и персонала не удаётся осуществлять полноценный контроль. Поэтому проблемы множатся. По имеющимся данным, компании Die Bahn недостаёт 5800 сотрудников только из числа персонала, необходимого для осуществления движения поездов, в том числе техников и машинистов.

Фирма пытается успокоить клиентов заявлениями о том, что безопасность при движении поездов гарантирована. Между тем, на закрытом заседании на этой неделе компания представила наблюдательному совету детальные предложения по поводу того, как можно в короткие сроки привлечь дополнительные ресурсы для улучшения техобслуживания и поддержания составов в исправном состоянии.

Время поджимает, подчёркивает Süddeutsche Zeitung. Die Bahn уже предприняла некоторые меры в рамках борьбы с задержками поездов. Планировалось, что вовремя будут приходить 82% составов, но в действительности этот показатель составил в октябре лишь 71,8%. При этом вовремя прибывшими считались поезда, задержавшиеся не более чем на 6 минут. По-видимому, тех показателей точности, на которые немецкие железные дороги рассчитывали в этом году, удастся достичь лишь в середине следующего десятилетия, считают специалисты.

Так продолжаться не может, об этом знают и в Die Bahn. Поэтому управляющий совет предложил новую радикальную стратегию — с которой связаны миллиардные расходы. В следующие четыре года концерну придётся потратить дополнительно почти €5 млрд на быстрое устранение проблем.

Между тем, оппозиция хочет более значительных перемен: зелёные требуют провести реформирование государственной железнодорожной компании вплоть до её разделения. «Правительство Германии должно позаботиться о реорганизации концерна», — заявил глава фракции зелёных Антон Хофрайтер по запросу Süddeutsche Zeitung. Суть в том, чтобы упорядочить нынешний хаос с распределением ответственности, разделив концерн на несколько предприятий поменьше — в противном случае миллиардные инвестиции пропадают зря, считает Хофрайтер.

Также зелёные призывают разделить саму железнодорожную сеть и транспортную компанию. Такого разделения на две части они требовали и раньше, чтобы железные дороги получили независимость от остальной части концерна, что обеспечило бы конкуренцию на рынке. Решить финансовые проблемы помогла бы частичная приватизация. Поэтому Хофрайтер предлагает Die Bahn продать часть дочерних компаний для получения средств, необходимых для будущего развития — расширения железнодорожной сети и вагонного парка. Это также позволит повысить конкуренцию поездов с автомобильным транспортом и самолётами, полагает лидер фракции зелёных. Кроме того, он настаивает на необходимости более простой и прозрачной системы ценообразования.

В железнодорожной отрасли резко критикуют курс правительства. Несмотря на все проблемы и прежние заявления, инвестиции в железнодорожную инфраструктуру в следующем году должны снизиться на €50 млн. Таким образом, осуществить обещанное в коалиционном соглашении правительства увеличение числа пассажиров вдвое к 2030 году просто невозможно, тем более что сеть железных дорог во многих местах сильно перегружена и остро нуждается в расширении. Теперь следующий год должен показать, сможет ли руководство концерна справиться с трудностями, отмечает Süddeutsche Zeitung.