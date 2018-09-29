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WSJ: модернизация плацкартных вагонов в России создаст видимость прогресса на фоне стагнации

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Будущему плацкартных вагонов, которые уже стали традицией для многих поколений россиян, «угрожает» стремление президента Путина модернизировать устаревшую инфраструктуру и стимулировать экономику, «борющуюся за выживание под гнётом западных санкций», пишет The Wall Street Journal. Россияне беспокоятся, что модернизация спровоцирует рост цен и помешает общению с попутчиками, отмечается в статье.
WSJ: модернизация плацкартных вагонов в России создаст видимость прогресса на фоне стагнации
Reuters

Российские общие вагоны третьего класса, известные под названием «плацкарт», на протяжении многих десятилетий ещё с советских времён связывали вместе людей и традиции, распространённые на обширной территории страны, во время путешествий, которые продолжались иногда несколько дней. Однако теперь будущему плацкартных вагонов угрожает стремление президента России Владимира Путина модернизировать устаревшую инфраструктуру страны и стимулировать экономику, борющуюся за выживание под гнётом западных санкций, сообщает The Wall Street Journal.

Уже начиная с этого года, российская государственная компания ОАО «РЖД», по словам официальных представителей, планирует представить «вагоны переходного периода», в которых будут душевые, вендинговые аппараты и USB-розетки. А к 2025 году шумные плацкарты заменят новыми вагонами с капсулообразными спальными местами, отделёнными друг от друга ширмами или пластиковыми окнами, говорится в статье.
 
В составе российской системы железнодорожного сообщения почти 90 тыс. км функционирующих путей, и поезда до сих пор остаются основным видом транспорта при поездках на большие расстояния в России, несмотря на бум авиаперевозок. По статистике, россияне используют железную дорогу почти в 39% междугородних путешествий — для сравнения, на внутренние перелёты приходится 21%, поясняет автор. При этом каждый четвёртый пассажир, путешествующий по России, пользуется именно плацкартом. «Железные дороги — это кровеносная система этой страны. Без системы железнодорожного сообщения эта страна развалилась бы», — рассказал в интервью The Wall Street Journal один из начальников поезда.
 
ОАО «Российские железные дороги» также является крупнейшим работодателем страны с 900 тыс. сотрудников, отмечается в статье. Это более 1% всех трудовых ресурсов России, что превышает аналогичный показатель американских железных дорог Amtrak. Компания планирует уже к 2020 году потратить на новый подвижной состав почти $2 млрд и заменить в течение ближайших семи лет около 7 тыс. вагонов. Это станет крупнейшей реорганизацией подвижного состава в России со времён окончания Второй мировой войны, сообщает The Wall Street Journal. «Мы планируем полное переосмысление вагона. Мы хотим, чтобы в плацкартах стало приятно», — пояснил в беседе с корреспондентом Николай Сиротов, заместитель главного проектировщика Тверского вагоностроительного завода, который является крупнейшим в Европе производителем железнодорожных вагонов.
 
«Правительственные чиновники и начальники РЖД рассчитывают, что реформа плацкарта также станет символом превращения разрушающейся советской бюрократии в подчиняющиеся законам рынка корпорации», — подчёркивается в статье. «Люди всё более требовательны к комфорту в поездах. Мы всегда вынуждены искать компромисс между нашей социальной функцией и бизнес-задачами», — рассказал в интервью The Wall Street Journal генеральный директор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов.
 
У модернизации при этом есть и «политические цели», отмечается в статье: «Во время стагнации реальных доходов в период действия санкций новые яркие вагоны будут создавать видимость прогресса и материального благополучия многострадального российского рабочего класса».
 
При этом исчезнет даже сам термин «плацкарт», а на смену ему придёт новое название «вагоны открытого плана», сообщает The Wall Street Journal: «Произведённые изначально в бывшей Восточной Германии, плацкартные вагоны станут последним оплотом Советского Союза, брошенным на свалку истории под давлением глобализации и рыночной экономики. Спартанские бары, где подаются стопки водки, и кафетерии, где можно купить жареные пирожки с мясом сегодня, обречены на хипстерское переосмысление».
 
Будет ли это удобнее для россиян, пока неясно, считает автор: «Стагнация и девальвация, сформировавшиеся в результате наложенных на Россию санкций после аннексии Крыма в 2014 году, уже не раз наносили тяжёлый удар по отдалённым регионам, обслуживаемым поездами». Пресс-секретарь РЖД уже пообещал, что все опытные проводники поездов будут переброшены на новые маршруты, а цены в плацкартные вагоны будут фиксироваться правительством, говорится в статье.
 
Однако работники железной дороги всё же опасаются, что запланированное переустройство, например, появление вендинговых аппаратов, приведёт к снижению спроса на персонал и к сокращению штата: «Люди боятся, что их уволят из-за малейших нарушений», — рассказал в беседе с корреспондентом The Wall Street Journal один из проводников поезда. «Койки становятся удобнее, постельное белье — чище, но это не скрывает того факта, что теперь здесь почти негде работать», — признался машинист локомотива на пенсии из Читы.
 
В свою очередь, пассажиры беспокоятся, что появление новых вагонов приведёт к повышению стоимости билетов и снизит транспортную доступность, сообщается в статье. Для сравнения, летом при покупке в день поездки билет в плацкартный вагон, чтобы проделать путь от Москвы до Владивостока (около 9200 км), стоит около $200, а билет на самолёт по тому же маршруту — около $1500, отмечает The Wall Street Journal. Кроме того, многие россияне переживают, что такая модернизация «положит конец случайному общению, которое неизбежно возникает в плацкарте, ставшем символом эгалитаристского духа Советского Союза», подчёркивается в статье.
 
«Плацкарт — это микрокосм жизни: есть положительные эмоции, есть и негативные. Это возможность увидеть не только пейзажи страны, но и её народ», — пояснил в беседе с корреспондентом шахтёр на пенсии Владимир, путешествовавший на поезде из Иркутска во Владивосток. «За разговорами и анекдотами в этих вагонах время бежит быстрее. Здесь можно познакомиться с людьми из всех уголков страны», — рассказал ещё один пассажир Андрей, работающий в рыбной промышленности и проделавший на поезде пятидневный путь из родного Челябинска на Дальний Восток.
 
В плацкарте пассажиры раскладывают на маленьких столиках между койками игральные карты и еду, в то время как пенсионеры и студенты, солдаты и рабочие-мигранты «делятся друг с другом историями из жизни и случайной едой под храп, раздающийся с верхних коек, с которых в узком проходе свисают босые ступни», пишет The Wall Street Journal. «Здесь можно встретить самых разных людей, не соскучишься. У меня есть деньги на путешествие классом получше, но я предпочитаю ездить здесь. Так интереснее», — пояснил в интервью Камареддин, торговец автомобилями из Узбекистана, который во время путешествия играл с земляками-узбеками в популярную в советское время карточную игру под названием «дурак» и пил водку с российскими попутчиками.
 
«Вагоны поездов неизгладимо встроены в популярную культуру, они служат источником вдохновения для фильмов, стихов, комедийных скетчей», — отмечается в статье. В прошлом году драматург Андрей Стадников целую неделю ехал в специальном вагоне с группой студентов-драматургов, записывая разговоры с пассажирами плацкартных вагонов для своей пьесы «Нация», посвящённой ситуации в современной России: «Поезд наталкивает на мысли о направлении, в котором движется наша страна. На территории этой огромной недоимперии сохраняется огромное чувство гордости, потому что многим просто не за что больше ухватиться», — заключил он в беседе с корреспондентом The Wall Street Journal.

 

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