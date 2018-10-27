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ERR: «Анне Вески» будет возить пассажиров в Таллине
Один из трамваев в Таллине решили назвать в честь известной эстонской певицы Анне Вески. Она примет личное участие в торжественной церемонии пуска именного трамвая, которая состоится в Кадриорге в начале ноября, сообщает ERR.
ERR: «Анне Вески» будет возить пассажиров в Таллине
Wikimedia

Столичное транспортное предприятие Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) решило назвать один из таллинских трамваев в честь певицы Анне Вески. Названный в честь Вески трамвай выйдет на линию в Кадриорге 2 ноября, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.

В церемонии пуска трамвая примет участие и сама певица. «Анне Вески за десятилетия своей карьеры дарила радость нескольким поколениям любителей музыки как в Эстонии, так и в других странах. Называя трамвай её именем, мы хотим выразить благодарность и уважение, которые певица заслужила с лихвой», — сказал председатель правления TLT Денис Бородич.
 
В сообщении TLT отмечается, что предприятие решило назвать 12 отремонтированных трамваев KT-6 именами известных музыкантов. Ранее в честь государственных и военных деятелей Эстонии были названы шесть ретротрамваев. А 20 современных трамваев производства испанской фирмы CAF получили популярные женские имена.
 
Дата публикации 26 октября 2018 года.

 

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